Описание

Объектив из I-серии Sigma. Как и все объективы этой серии, он выполнен в компактном, легком, полностью металлическом корпусе, оснащен кольцами фокусировки и диафрагмы, а также магнитной передней крышкой. Основной упор сделан на компактность: в отличие от массивных светосильных объективов серии Art, 17mm f/4 DG DN можно использовать в течение всего дня, не чувствуя усталости, он также хорошо подходит для использования на электронных стабилизаторах (стедикамах). Широкий угол обзора хорошо подходит для пейзажной съемки, репортажа, уличной съемки и записи видеоблогов.

Оптическая схема объектива включает 9 элементов в 8 группах, 3 из них являются асферическими, и еще 2 выполнены из стекла с сверхнизким коэффициентом дисперсии (SLD). Эти элементы исправляют хроматические, сферические и другие виды аберраций, а также позволяют сделать конструкцию достаточно легкой. Минимальная дистанция фокусировки составляет всего 12 см от фокальной плоскости – то есть около 5 см от переднего края корпуса, поэтому вы можете запечатлевать крупным планом отдельные детали сцены с широкой перспективой на фоне. За фокусировку отвечает линейный шаговый мотор – тихий, достаточно быстрый и плавный, что особенно важно для съемки видео. Фокусировка внутренняя, без движения передней линзы. «Дыхание фокуса» присутствует, но в довольно ограниченной форме.