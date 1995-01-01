Объектив Sigma 17-40mm F1.8 DC из линейки Art создан как продолжатель революционной модели Sigma 18-35mm F1.8 DC HSM | Art, которая получила широкое признание в фото- и видеоиндустрии как первый в мире зум-объектив с диафрагмой F1.8. Спустя тринадцать лет после того дебюта объектив нового поколения может похвастаться не только лучшими оптическими характеристиками и более широким диапазоном фокусных расстояний (причем в обе стороны), но и сниженным весом: объектив стал легче более чем на 30%. Это значительно повышает универсальность Sigma 17-40mm F1.8 DC как стандартного зум-объектива с очень высокой светосилой.

Помимо быстрой и бесшумной автофокусировки с помощью HLA (High-response Linear Actuator) привода, объектив отличается внутренним механизмом трансфокации (все перемещения линз происходят без выезда передней части) и минимальным «дыханием» фокусировки (границы кадра почти не смещаются при изменении дистанции фокусировки). Это делает данный объектив выдающимся инструментом как для фотографии, так и для видеосъёмки.

Корпус объектива выполнен в традициях серии Art, с высоким качеством сборки и защитой от пыли и брызг (чему очень способствует закрытый тип конструкции). Кольцо диафрагмы может вращаться как с четкими отсечками по 1/3 ступени, так и полностью плавно (переключатель Click), а также имеет положение А, в котором диафрагма управляется через камеру, причем в этом положении его можно заблокировать с помощью отдельного переключателя Lock. Также присутствует классический рычажок AF/MF, позволяющий переходить на фокусировку вручную, и 2 кнопки Fn, на которые можно привязать какую-нибудь функцию через меню камеры.

Фокусировочные моторы HLA работают очень быстро и практически бесшумно, при этом объектив фокусируется уверенно и точно, без рыскания – не сравнить с уже устаревшим HSM приводом у 18-35/1.8 первого поколения. Из аберраций можно отметить заметную линейную дисторсию (искажения геометрии): бочкообразную на широком угле, которая плавно переходит в подушкообразную при движении к 40 мм. Также достаточно заметны хроматические аберрации (каемки из ложных цветов у контрастных, блестящих объектов). Виньетирования на удивление почти нет. По резкости объектив стал немного лучше своего предшественника, но края изображения на открытой диафрагме по-прежнему будут достаточно мягкими, это видно и на MTF графике. Что сказать, для такого экстремально светосильного, и к тому же достаточно доступного по цене зума наличие некоторого количества аберраций неудивительно. К тому же, большая их часть лечится диафрагмированием до приблизительно f/2.8 - f/4. Боке очень приятное (для зум-объектива), размытие фона мягкое, расфокусированные источники света формируют аккуратные круги (на периферии кадра при f/1.8 будут заметны «кошачьи глазки» – как и у большинства светосильной оптики).

В целом, у Sigma получился очень интересный вариант для камер формата APS-C. По сути он представляет собой близкий аналог 24-70mm f/2.8 на полнокадровых камерах: прибавка в виде более 1 ступени светосилы позволяет компенсировать бо́льшую шумность APS-C матриц и добиться такой же степени размытия фона. Можно сказать, делает из вашего «кропа» настоящий полный кадр. Это действительно очень универсальный объектив, подходящий для множества сюжетов.