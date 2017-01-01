Светосильный широкоугольный объектив для беззеркальных камер формата Sony E (APS-C), с полнокадровыми фотоаппаратами (Sony a7, a9) может использоваться в кроп-режиме. Хотя формально объектив относится к серии Contemporary, производитель заявляет, что качество изображения находится на уровне серии Art. Это обеспечивается за счет сложной оптической схемы, включающей 16 элементов в 13 группах, из них 2 асферических, 3 аналога «флюоритовых» линз (FLD) и 2 элемента с низкой дисперсией (SLD). Основная часть деталей корпуса выполнена из термостабильного композитного пластика (TSC), байонетное крепление - металлическое, с резиновым уплотнителем для герметизации соединения с камерой (не допускает попадание пыли на матрицу).

Согласно данным производителя, специальный дизайн механизма фокусировки адаптирован для видеосъемки, он позволяет наводиться на резкость быстро и в то же время плавно, без рывков. Асферические поверхности отполированы с допуском менее 10 нм, что сводит к минимуму «эффект луковицы» в расфокусированных областях кадра. Коматические аберрации также исправлены, что особенно актуально для уличной съемки в вечернее и ночное время. 9-лепестковая диафрагма обеспечивает приятные закругленные блики от источников света.

Объектив достаточно компактен и легок, он гармонично сочетается с небольшими камерами типа Sony a6000, a6300, a6500. Пластиковая светозащитная бленда включена в комплект. Все объективы Sigma производятся в Японии. После сборки каждый объектив тестируется на специальном стенде с разрешением 46 мегапикселей.