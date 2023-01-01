Описание

Новый Sigma 16-28mm f/2.8 DG DN из линейки Contemporary является отличным широкоугольным дополнением для объектива 28-70mm f/2.8 DG DN. Объектив отличается высокой резкостью и контрастностью при постоянной светосиле f/2.8, при это корпус объектива достаточно легок и компактен для удобства использования с современными беззеркальными фотоаппаратами: он не перевешивает камеру вперед при съемке с рук, а также легко балансируется на электронных стабилизирующих подвесах. И фокусировка, и трансфокация – внутренние, ничего не выезжает из корпуса. 4 асферических и 5 низкодисперсионных FLD элементов в оптической схеме успешно корректируют аберрации оптики: дисторсию, хроматизм и так далее. Объектив также поддерживает функцию автоматической коррекции аберраций, которая предоставляется современными камерами.

На открытой диафрагме объектив обладает очень красивым и мягким боке, при закрытии до f/4 - f/5.6 у бликов появляется немного пористая структура (возможно, из-за использования асфериков?), но 9-лепестковая диафрагма помогает сохранять приятный округлый характер размытия. Необходимо понимать, что это сверхширокоугольный объектив, и добиться сильного размытия фона в основном возможно только при съемке крупным планом, на минимальной дистанции фокусировки, которая здесь составляет 25 см.

Объектив выполнен в корпусе из термостабильного пластика (TSC), как и все остальные объективы Sigma. Байонетное крепление сделано из латуни и имеет резиновый воротничок, защищающий от проникновения пыли или капель воды внутрь камеры. Передний элемент не выступает за пределы корпуса, что позволяет использовать обычные резьбовые фильтры диаметром 72 мм. Фокусировка работает плавно и быстро благодаря линейному шаговому приводу. Отметим, что «дыхание фокуса» минимально заметно на 16 мм и практически полностью отсутствует на 28 мм, что очень хорошо для съемки видео.

В целом, объектив является отличным выбором для пейзажа, архитектурной съемки, уличной (street) фотографии, репортажа и записи видео – для всех сюжетов, где необходим широкий угол обзора. Ему удается сочетать высокую резкость, отсутствие заметных аберраций и приличную светосилу в компактном корпусе по достаточно доступной цене. Это делает Sigma 16-28mm f/2.8 DG DN Contemporary одним из лучших широкоугольных предложений. По крайней мере, на момент выхода (2022 год).