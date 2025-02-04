15mm f/1.4 DG DN Art Diagonal Fisheye – уникальный «царь-фишай» от Sigma. Наверно, это самый большой и самый тяжелый «рыбий глаз» из всех, когда-либо созданных для 35-мм камер, поэтому в комплекте с ним сразу идет и штативный адаптер, и плечевой ремень. Объектив обладает выдающейся светосилой f/1.4 и сверхшироким углом обзора 180°, что делает его крайне интересным выбором для астрофотографии, а также для прочих сюжетов, снимающихся с недостаточным освещением (ночная городская съемка, съемка концертов и так далее). Он также хорошо подходит для динамичной съемки (трюки, экстремальный спорт) – высокая светосила позволяет использовать короткие выдержки, не задирая при этом ISO, а характерные искажения геометрии придают фотографиям и видео такой вид, как будто они были сняты на экшен-камеру.

Оптическая схема крайне сложна для объективов такого типа: 21 элемент в 15 группах, из них 2 асферика и 7 низкодисперсионных элементов (3 SLD + 4 FLD). Поскольку одним из основных вариантов применения является астрофотография и ночная съемка, особое внимание было уделено коррекции сагиттальной комы, чтобы звезды и другие точечные источники света отображались именно скругленными точками, какими мы их и видим. Объектив исключительно резок по всему полю изображения, что можно видеть на графике MTF и на образцах съемки. Пожалуй, это самый резкий фишай (по крайней мере, на 2024 год). Хроматические аберрации (контуры из ложных цветов вокруг контрастных объектов) также успешно исправлено, как и появление ореолов и бликов при контровом освещении. Что касается геометрии, то она, естественно, сильно искажена в характерном бочкообразном виде – иначе не добиться столь широкого угла зрения. К примеру, схожий по фокусному расстоянию объектив Sigma 14mm F1.4 DG DN Art (с исправленной геометрией) имеет поле зрения всего 114.2° – не сравнить со 180°. Поскольку данный фишай является диагональным, изображение занимает весь кадр, без черных полей.

15mm f/1.4 DG DN Art Diagonal Fisheye обладает отдельным кольцом для ручного управления диафрагмой, которое может вращаться как с отсечками по 1/3 ступени, так и без отсечек, полностью плавно – для этого на корпусе имеется специальный переключатель. Диафрагма скругленная, состоит из 11 лепестков, что позволяет сохранять отверстие круглым во всем диапазоне ее значений.

Фокусировка работает очень быстро и практически бесшумно благодаря использованию линейных шаговых моторов нового типа: HLA (High-response Linear Actuator).

Корпус объектива защищен от попадания пыли и влаги. Ключевые элементы выполнены из металла для большей надежности и долговечности, в других местах используется термостабильный поликарбонат – для снижения веса. Штативный адаптер съемный, его лапка выполнена по стандарту Arca Swiss для прямой установки на штативные головы, поддерживающие этот популярный стандарт (также имеется резьбовое штативное гнездо). С тыльной стороны можно устанавливать листовые желатиновые светофильтры: в комплекте идет металлический шаблон, по которому их можно аккуратно вырезать, а передняя крышка объектива имеет 2 встроенных отсека для хранения готовых фильтров, чтобы они всегда были под рукой.

Объектив обладает рядом функций, сделанных специально для астрофотографов. Во-первых, кольцо ручной фокусировки можно зафиксировать в любом выбранном положении с помощью ползунка MFL – это не даст случайно сбить фокус, когда вы работаете с камерой в темноте. Во-вторых, выступ бленды позволяет закрепить на объективе обогреватель (lens heater) таким образом, чтобы он не мог съехать вперед и попасть в кадр (обогреватели предотвращают выпадение конденсата, запотевание объектива в ночное время, когда температура воздуха резко падает). Помимо данного объектива, кстати, Sigma выпускает еще несколько светосильных широкоугольных объективов, которые отлично подойдут для астрофотографии: это 14mm f/1.4 DG DN, 20mm f/1.4 DG DN, 24mm f/1.4 DG DN. Выбор между ними основывается прежде всего на том, насколько широкий угол зрения вы хотите получить.

В целом Sigma 15mm f/1.4 DG DN Art – это действительно уникальный объектив, практически не имеющий прямых аналогов: обычно фишай-объективы обладают светосилой на 2-3 ступени ниже, что затрудняет их использование при недостаточной освещенности. Да, эта уникальность имеет и обратную сторону – объектив очень большой, очень тяжелый для своего класса, а также довольно дорогой. Но здесь ничего не поделать, физику нельзя обмануть – светосила и качество изображения требуют жертв, а именно множества линз достаточно большого диаметра. Отсюда и вес, и стоимость.