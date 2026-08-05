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Объектив Sigma AF 15mm f/1.4 DC Contemporary Fujifilm (состояние Like New) (б/у)

  • AF 15mm f/1.4 DC Contemporary Fujifilm (состояние Like New)
  • AF 15mm f/1.4 DC Contemporary Fujifilm (состояние Like New)
  • AF 15mm f/1.4 DC Contemporary Fujifilm (состояние Like New)
  • AF 15mm f/1.4 DC Contemporary Fujifilm (состояние Like New)
  • AF 15mm f/1.4 DC Contemporary Fujifilm (состояние Like New)
  • AF 15mm f/1.4 DC Contemporary Fujifilm (состояние Like New)
  • AF 15mm f/1.4 DC Contemporary Fujifilm (состояние Like New)
  • AF 15mm f/1.4 DC Contemporary Fujifilm (состояние Like New)
  • AF 15mm f/1.4 DC Contemporary Fujifilm (состояние Like New)
  • AF 15mm f/1.4 DC Contemporary Fujifilm (состояние Like New)
  • AF 15mm f/1.4 DC Contemporary Fujifilm (состояние Like New)
Код товара:УТ-00096024
Артикул:б/у-ЗВ39 К 2026-08-05/1

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Like New.
S/n: 59462140
Комплектация: объектив, две крышки, бленда, коробка.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.