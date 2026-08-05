Объектив Sigma AF 15mm f/1.4 DC Contemporary Fujifilm (состояние Like New) (б/у)

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Код товара: УТ-00096024 Артикул: б/у-ЗВ39 К 2026-08-05/1 Код товара: УТ-00096024 Артикул: б/у-ЗВ39 К 2026-08-05/1 Объектив, система Fujifilm X-Mount Тип б/у товара Объективы Все характеристики Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Like New.

S/n: 59462140

Комплектация: объектив, две крышки, бленда, коробка.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Оптика Объектив, система Fujifilm X-Mount Тип б/у товара Объективы Описание Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Like New.

S/n: 59462140

Комплектация: объектив, две крышки, бленда, коробка.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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