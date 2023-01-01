Описание

На момент запуска производства (июнь 2023 года) Sigma 14mm f/1.4 DG DN Art – это первый полнокадровый объектив, который сочетает настолько широкий угол зрения (114°) со светосилой f/1.4, если не считать фишай-оптику. Основное назначение этого объектива – астрофотография и ночные пейзажи. Особое внимание инженеров было сосредоточено на том, чтобы обеспечить высокую резкость по всему полю изображения, а также исправить коматическую аберрацию (кому). Наконец, высокая светосила позволяет сократить время выдержки. Все вместе это позволяет отобразить звезды и им подобные точечные источники света именно точечно, без лучей, – какими мы их и видим. Объектив также отлично подойдет для съемки интерьеров, архитектуры, репортажа.

Sigma 14mm f/1.4 DG DN Art L-Mount, как и другие объективы серии Art создавался по принципу: качество изображения на первом месте, компактность, комфорт ношения – на последнем. Объектив крупный и тяжелый, в особенности для беззеркальной оптики. Основной вес обеспечивает, конечно, стекло. Оптическая схема включает целых 19 элементов в 14 группах, из них 4 низкодисперсных (1 SLD + 3 FLD) и 4 асферических. SLD и FLD линзы обеспечивают, прежде всего, коррекцию хроматических аберраций (ложных цветов), а асферические элементы исправляют кривизну поля и другие сферические аберрации, что обеспечивает резкое и контрастное изображение от края до края кадра.

Поскольку объектив будет перевешивать камеру на штативе, в комплекте идет штативный адаптер, позволяющий исправить этот дисбаланс. Лапка адаптера выполнена в форме ласточкиного хвоста по стандарту Arca Swiss, также имеется резьбовое крепление 1/4". Бленда объектива встроена в корпус: ее выступ отчасти защищает выпуклый передний элемент, а также предотвращает паразитную засветку при съемке против света. Кроме того, выступ бленды облегчает использование обогревателей (Lens Heater) – универсальных шин с подогревом, которые стали очень популярны среди фотографов, профессионально занимающихся ночной пейзажной съемкой и астрофотографией. Обогреватели, как правило работающие от универсальных USB аккумуляторов, не дают конденсату выпадать на линзы объектива при падении температуры воздуха после захода солнца.

Из других интересных функций стоит отметить переключатель MFL Lock, который блокирует кольцо фокусировки, чтобы вы случайно не сдвинули фокус во время каких-либо операций с камерой. Такой же блокиратор установлен и на кольцо диафрагмы. Также присутствует переключатель работы кольца диафрагмы: с отсечками по 1/3 ступени или без отсечек, в режиме плавного вращения. Объектив обладает качественной защитой от проникновения пыли и влаги: все кнопки, переключатели и стыки оснащены соответствующими внутренними уплотнителями. Для фокусировки используется линейный шаговый мотор типа HLA (High-response Linear Actuator), который обеспечивает быструю, плавную и практически бесшумную автофокусировку.

Из-за большого и выпуклого переднего элемента использование обычных резьбовых светофильтров не представляется возможным, однако в задней части объектива предусмотрено крепление для листовых (гелевых) фильтров. Их можно хранить в двух специальных слотах на передней крышке.