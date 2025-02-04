Объектив 2018 года SIGMA 14-24mm f/2.8 DG HSM Art обладает высокой светосилой, превосходной разрешающей способностью и околонулевой дисторсией изображения, что делает его отличной альтернативой для более дорогостоящих объективов от «больших брендов». Новейшая оптическая схема с большим количеством асферических линз и линз с низкой дисперсией обеспечивает высокую резкость даже на 50-мегапиксельных матрицах. Хроматические аберрации и кома также в значительной степени исправлены, что подтверждается реальными снимками.

9 лепестковая скругленная диафрагма придает бликам приятную круглую форму. Фокусировка быстрая, с возможностью в любой момент довести фокус вручную поворотом кольца. Байонетное крепление выполнено из латуни. Объектив снабжен надежной защитой от пыли и влаги, передняя линза покрыта специальным защитным покрытием, отталкивающим влагу и жир.

Для использования в системах виртуальной реальности (VR) встроенная бленда может создавать помехи. При необходимости ее можно снять в авторизованном сервисном центре (услуга платная).

SIGMA 14-24mm f/2.8 DG HSM Art совместим с док-станцией USB Dock, которая позволяет самостоятельно обновлять программное обеспечение (прошивку) объектива. а также настраивать фокусировку.

Коррекция аберраций работает со следующими камерами Canon: EOS 1DX Mark , EOS 5Ds, EOS 5DsR, EOS 5D mark Ⅳ, EOS 6D mark Ⅱ, EOS 80D, EOS 8000D（EOS Rebel T6s, EOS 760D, EOS 9000D（EOS 77D), EOS Kiss X8i（EOS Rebel T6i, EOS 750D), EOS Kiss X9i（EOS Rebel T7i, EOS 800D), EOS Kiss X9（EOS Rebel SL2, EOS 200D).