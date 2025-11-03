Объектив Sigma AF 135mm f/1.8 DG HSM Art Sony E (состояние 4) (б/у)
Код товара:УТ-00089025
Артикул:б/у-Ф1 К 2025-11-03/06
Товар не найден
Характеристики
Объектив, системаSony E
Тип б/у товараОбъективы
Описание
Объектив Sigma AF 135mm f/1.8 DG HSM Art Sony E (состояние 4)
Код товара: 154025
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Незначительные следы эксплуатации. Мелкие царапины на передней линзе, потертости корпуса
s\n: 53195510
Комплектация: Объектив, крышка передняя, крышка задняя, бленда, чехол
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.