Объектив Sigma AF 135mm f/1.8 DG HSM Art Sony E (состояние 4) (б/у)

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Код товара: УТ-00089025 Артикул: б/у-Ф1 К 2025-11-03/06 Код товара: УТ-00089025 Артикул: б/у-Ф1 К 2025-11-03/06 Объектив, система Sony E Тип б/у товара Объективы Все характеристики Объектив Sigma AF 135mm f/1.8 DG HSM Art Sony E (состояние 4)​

Код товара: 154025 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Незначительные следы эксплуатации. Мелкие царапины на передней линзе, потертости корпуса

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: 53195510

Комплектация: Объектив, крышка передняя, крышка задняя, бленда, чехол

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Оптика Объектив, система Sony E Тип б/у товара Объективы Описание Объектив Sigma AF 135mm f/1.8 DG HSM Art Sony E (состояние 4)​

Код товара: 154025 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Незначительные следы эксплуатации. Мелкие царапины на передней линзе, потертости корпуса

s

: 53195510

Комплектация: Объектив, крышка передняя, крышка задняя, бленда, чехол

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.