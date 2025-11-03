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Объектив Sigma AF 135mm f/1.8 DG HSM Art Sony E (состояние 4) (б/у)

  • AF 135mm f/1.8 DG HSM Art Sony E (состояние 4)
  • AF 135mm f/1.8 DG HSM Art Sony E (состояние 4)
  • AF 135mm f/1.8 DG HSM Art Sony E (состояние 4)
  • AF 135mm f/1.8 DG HSM Art Sony E (состояние 4)
  • AF 135mm f/1.8 DG HSM Art Sony E (состояние 4)
  • AF 135mm f/1.8 DG HSM Art Sony E (состояние 4)
  • AF 135mm f/1.8 DG HSM Art Sony E (состояние 4)
Код товара:УТ-00089025
Артикул:б/у-Ф1 К 2025-11-03/06

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Объектив Sigma AF 135mm f/1.8 DG HSM Art Sony E (состояние 4)​
Код товара: 154025

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Незначительные следы эксплуатации. Мелкие царапины на передней линзе, потертости корпуса
s\n: 53195510
Комплектация: Объектив, крышка передняя, крышка задняя, бленда, чехол
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.