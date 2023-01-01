Описание

С момента появления в 2012 году первого объектива в линейке SIGMA GlobalVision (35mm f/1.4 DG HSM | Art) корпорация SIGMA постоянно расширяла ассортимент светосильных фиксов f/1.4. Новый 105mm f/1.4 DGHSM |Art является уже девятым в этом семействе, включающим в себя шесть объективов для полноформатных камер и три для APS-C камер.

Все эти объективы имеют минимальные оптические искажения, невероятное разрешение и потрясающий контраст. Имея наибольшее фокусное расстояние в линейке f/1.4 Art новый объектив сочетает превосходное разрешение и красивую прорисовку заднего плана. Он специально сконструирован таким образом, чтобы изображения зон в фокусе и вне его были наиболее привлекательны для человеческого глаза. Поэтому, объектив можно смело назвать «боке-мастер».

Оптическая схема обеспечивает непревзойденное качество изображения

Оптическая схема объектива включает в себя 17 элементов в 12 группах, обеспечивая отличный результат на открытой диафрагме f/1.4. Три элемента из флюоритоподобного стекла FLD, два элемента из специального низкодисперсного стекла SLD и один асферический элемент эффективно минимизируют продольные хроматические аберрации, обеспечивая экстремально высокое разрешение и достаточную освещённость периферийных зон. Изображение в фокусе отличается предельной резкостью, а задний план имеет красивую плавную прорисовку с естественной цветопередачей, что делает объектив отличным выбором для портретной фотографии. Он также будет превосходен для фотосъёмки ночного неба, т.к. имеет минимальную саггитальную кому.

Исключительная периферийная освещённость

Качество изображения, формируемое системой камера-объектив, критически зависит от количества света, проходящего через объектив. Самым эффективным способом улучшить этот параметр является увеличение диаметра передней линзы объектив, диаметр которой в SIGMA 105mm f/1.4 DGHSM | Art равен 105мм. Поэтому этот новый объектив пропускает гораздо больше света, чем другие аналоги, обеспечивая уникальный уровень периферийной освещённости.

Художественное боке, минимальное виньетирование делают объектив идеальным для портретной фотографии.

Характеристики, соответствующие требованиям профессионалов

Как и объективы линейки SIGMA Sports, 105mm f/1.4 DGHSM | Art имеет высокоэффективную пыле и влагозащиту байонета, кольца фокусировки, места крепления бленды и других зон корпуса, что делает объектив «всепогодным». Специальное покрытие передней линзы имеет водо- и жироотталкивающие свойства, облегчая чистку. Быстрый и точный автофокус позволяет фотографу мгновенно реагировать и менять объект съемки.

Удобен в эксплуатации

Бленда сделана из инновационного материала CFRP (усиленный пластик из углеродного волокна), который значительно легче и прочнее традиционного ABS-пластика. Штативная лапка позволяет надежно и быстро установить объектив на штатив с площадкой и зажимами стандарта Arca-Swiss, а защитная крышка легко снимается даже пи съемке с рук.

Совместим с полноформатными камерами Sony E

Версия объектива с байонетом SonyE совместима с беззеркальными камерами Sonyи меет такие же оптические характеристики, как и для других байонетов. Для установки на камеру не требуется адаптер МС-11; объектив также совместим с функциями камеры стабилизации изображения и коррекции искажений. Важно, что объектив отлично работает в режиме непрерывной съемки AF-С, который недоступен при использовании адаптера МС-11.

Замечание: объектив сконструирован, производится и продаётся в соответствии со спецификациями байонета Sony E по лицензии Sony Corporation.

Совместимость с функцией коррекции искажений Canon Lens Aberration Correction

Версия объектива с байонетом Canon совместима с функцией коррекции искажений Canon Lens Aberration Correction*.

*Данная функция камер Canon позволяет корректировать периферийную освещённость, хроматические аберрации, дисторсию и проч., повышая качество изображения.

*Данная функция доступна не на всех камерах Canon.

Прочие особенности

Латунный байонет

Объектив оснащен прочным и точно изготовленным байонетом из латуни. Поверхность байонета упрочнена специальным образом для увеличения твёрдости и износостойкости.

Ручная доводка фокуса в режиме автофокусировке

Ручная доводка автофокуса возможна даже в режиме непрерывной съемки.

Чувствительность доводки можно отрегулировать с помощью USB-док станции.

Совместимость с USB-док станцией

USB-док станция позволяет самостоятельно кастомизировать объектив под нужды фотографа, настроить автофокус, а также обновить прошивку.

Совместимость с автофокусным адаптером Sigma MC-11

Адаптер МС-11 позволяет установить объективы с байонетом CANONEF или SIGMASA на камеры с байонетом SONY E.

Возможность смены байонета

Владелец объектива теперь может не тратиться на покупку нового объектива при смене производителя камеры. SIGMA производит смену байонета на своей фабрике в Японии по заказу потребителей. За подробностями обращайтесь к дистрибьютору.

Контроль качества на новейшем оборудовании А1

Все объективы SIGMA 105mm F1.4 DG HSM |Art проходят замеры и контроль MTF (частотно-контрастная характеристика) на новейшем оборудовании А1 на основе 46МП сенсора изображения Foveon. Теперь контролю качества подлежат прежде недоступные высокочастотные детали изображения.

Сделано в Японии

Практически все детали – от заготовок оптических элементов до мельчайших деталей – произведены в Японии с помощью интегрированной производственной системы. Мы надеемся, что результат нашего труда, воплощенный в продукции SIGMA, несет в себе частицу нашей родины. Мы гордимся аутентичным качеством продукции SIGMA, являющейся результатом эффективного сочетания знания, опыта и передовых технологий.