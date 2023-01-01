Описание

Сверхдлиннофокусный объектив для беззеркальных камер. За основу была взята оптическая схема модели 100-400mm F5-6.3 DG OS HSM, которую усовершенствовали с помощью дополнительного элемента из стекла со сверхнизким коэффициентом дисперсии (FLD). Повышена резкость объектива по краям поля изображения на всем диапазоне фокусных расстояний. Кольцевой HSM мотор заменен на линейный шаговый привод, который лучше подходит для систем фокусировки беззеркальных камер: например, теперь поддерживается функция фокусировки по глазам модели.

Объектив отличается небольшими размерами и малым весом (для своего фокусного диапазона). Он хорошо сочетается с беззеркальными камерами среднего и старшего уровня. Оптический стабилизатор значительно облегчает съемку при сложном освещении, а также съемку с проводкой. Эффективность стабилизации составляет 4 ступени по стандарту измерения CIPA (в положении 400 мм, без учета внутрикамерной стабилизации).

9 лепестковая диафрагма обеспечивает скругленные блики на открытых значениях, боке в целом выглядит очень приятно, без «луковых колец» или нервозности.

Объектив обладает всеми необходимыми органами управления: на корпусе есть переключатель режима фокусировки (AF / MF), ограничитель дистанции автофокуса (3 положения), переключатель режима оптической стабилизации (2 режима + выкл.), кнопка активации / блокировки автофокуса AF-L, а также рычажок блокировки трансфокатора.

Функция Dual Action Zoom позволяет изменять фокусные расстояния как поворотом кольца трансфокации, так и простым потягиванием объектива за бленду вперед или назад (так называемый «тромбон»).

Благодаря резиновому уплотнительному кольцу исключается попадание пыли и влаги внутрь камеры. Байонет объектива выполнен из латуни, корпус - частично из композитных материалов, частично из магниевого сплава. Штативный адаптер продается отдельно.