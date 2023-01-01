Описание

Сверхдлиннофокусный объектив для зеркальных камер, выпускается с байонетами Canon EF, Nikon F и Sigma SA. Объектив отличается небольшими размерами и малым весом (для своего фокусного диапазона). Оптический стабилизатор значительно облегчает съемку при сложном освещении, а также съемку с проводкой. Гиперзвуковой фокусировочный мотор HSM обеспечивает быстрое наведение на резкость. 4 элемента со сверхнизкой дисперсией (SLD) успешно корректируют хроматические аберрации оптики. 9 лепестковая диафрагма обеспечивает скругленные блики на открытых значениях, боке в целом выглядит очень приятно, без «луковых колец» или нервозности.

Объектив обладает всеми необходимыми органами управления: на корпусе есть переключатель режима фокусировки (AF / MF), ограничитель дистанции автофокуса (3 положения), переключатель режима оптической стабилизации (2 режима + выкл.). Функция Dual Action Zoom позволяет изменять фокусные расстояния как поворотом кольца трансфокации, так и простым потягиванием объектива за бленду вперед или назад (так называемый «тромбон»).

Благодаря резиновому уплотнительному кольцу исключается попадание пыли и влаги внутрь камеры. Байонет объектива выполнен из латуни, корпус - частично из композитных материалов, частично из магниевого сплава.

Объектив совместим с телеконвертерами Sigma TC-1401 и TC-2001.