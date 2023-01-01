Объектив Sigma 100-400mm F5-6.3 DG OS HSM Contemporary Canon EF
Код товара : УТ-00063188
Артикул : # 729954
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Характеристики
Характеристики
Байонет
Canon EF
Диаметр светофильтра, мм
67
Минимальное фокусное расстояние, мм
100
Максимльное фокусное расстояние, мм
400
Относительное отверстие
1:5 - 1:6.3
Минимальная диафрагма
1:22
Угол поля зрения
24.4° - 6.2°
Физические характеристики
Вес
1160 г
Описание
Сверхдлиннофокусный объектив для зеркальных камер, выпускается с байонетами Canon EF, Nikon F и Sigma SA. Объектив отличается небольшими размерами и малым весом (для своего фокусного диапазона). Оптический стабилизатор значительно облегчает съемку при сложном освещении, а также съемку с проводкой. Гиперзвуковой фокусировочный мотор HSM обеспечивает быстрое наведение на резкость. 4 элемента со сверхнизкой дисперсией (SLD) успешно корректируют хроматические аберрации оптики. 9 лепестковая диафрагма обеспечивает скругленные блики на открытых значениях, боке в целом выглядит очень приятно, без «луковых колец» или нервозности.
Объектив обладает всеми необходимыми органами управления: на корпусе есть переключатель режима фокусировки (AF / MF), ограничитель дистанции автофокуса (3 положения), переключатель режима оптической стабилизации (2 режима + выкл.). Функция Dual Action Zoom позволяет изменять фокусные расстояния как поворотом кольца трансфокации, так и простым потягиванием объектива за бленду вперед или назад (так называемый «тромбон»).
Благодаря резиновому уплотнительному кольцу исключается попадание пыли и влаги внутрь камеры. Байонет объектива выполнен из латуни, корпус - частично из композитных материалов, частично из магниевого сплава.
Объектив совместим с телеконвертерами Sigma TC-1401 и TC-2001.