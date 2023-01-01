Описание

Объектив Sigma 10-18mm F2.8 DC DN предназначен для камер формата APS-C с байонетами Sony E, Fujifilm X и L-mount. В 35-мм эквиваленте фокусное расстояние составляет 15-27 мм, что идеально подходит для съемки селфи-блога, пейзажной фотографии, репортажа, путешествий и других сюжетов, требующих широкого угла зрения. Объектив удивляет своей компактностью, благодаря которой он прекрасно сочетается с небольшими беззеркальными камерами, а высокая светосила позволяет творчески управлять глубиной резкости, создавая кадры с красиво размытым фоном.

Оптическая схема сложная: 13 элементов в 10 группах, из них 8 специальных – 4 элемента со сверхнизкой дисперсией (3 FLD, 1 SLD) и 4 асферические линзы. Судя по графикам MTF, по резкости объектив не уступает модели Tamron (хотя и не превосходит ее), а специальные элементы должны исправить большую часть искажений, включая дисторсию и хроматические аберрации.

Минимальная дистанция фокусировки составляет всего 11.6 см, то есть всего 3-4 см от передней линзы. Это дает увеличение 1:4 – можно снимать динамичные крупные планы небольших объектов с широкой перспективой на заднем плане.

Автофокусировка работает быстро и бесшумно – как и у большинства современных объективов. За нее отвечает линейный шаговый мотор, обеспечивающий не только скорость, но и плавность переведения фокуса, что особенно важно для съемки видео. «Дыхание фокуса» (смещение границ кадра при изменении дистанции) минимизировано. Бленда является съемной, передний элемент не выступает за пределы корпуса, так что вы можете пользоваться светофильтрами диаметром 67 мм.

Передняя часть корпуса немного выезжает при зуммировании, но не сильно, приблизительно на 1 см, так что это не должно привести ни к повышенному заглатыванию пыли, ни к существенному смещению центра тяжести. Байонетное крепление снабжено резиновым уплотнительным воротничком для защиты от попадания воды и пыли внутрь камеры, однако другой защиты от плохой погоды не предусмотрено – объектив относится к младшей линейке Contemporary.

Широкоугольный Sigma 10-18mm F2.8 DC DN должен отлично дополнять стандартный зум 18-50mm F2.8 DC DN, вместе они образуют универсальный, компактный и светосильный набор, покрывающий самые популярные фокусные расстояния: от 15 до 75 мм (в 35-мм эквиваленте).