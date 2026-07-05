Объектив Sigma 50-200mm f/4-5.6 DC OS HSM Canon EF - с.н. 12295970 (состояние 5-) (б/у)

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Код товара: УТ-00095206 Артикул: б/у-Крд 2026-07-05/2 Код товара: УТ-00095206 Артикул: б/у-Крд 2026-07-05/2 Объектив, система Canon EF Тип б/у товара Объективы Все характеристики Код товара: УТ-00095206 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние:5

S/n: 12295970

Комплектация: Объектив, коробка, обе крышки, бленда.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Оптика Объектив, система Canon EF Тип б/у товара Объективы Описание Код товара: УТ-00095206 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние:5

S/n: 12295970

Комплектация: Объектив, коробка, обе крышки, бленда.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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