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Объектив Sigma 50-200mm f/4-5.6 DC OS HSM Canon EF - с.н. 12295970 (состояние 5-) (б/у)

  • 50-200mm f/4-5.6 DC OS HSM Canon EF - с.н. 12295970 (состояние 5-)
  • 50-200mm f/4-5.6 DC OS HSM Canon EF - с.н. 12295970 (состояние 5-)
  • 50-200mm f/4-5.6 DC OS HSM Canon EF - с.н. 12295970 (состояние 5-)
  • 50-200mm f/4-5.6 DC OS HSM Canon EF - с.н. 12295970 (состояние 5-)
  • 50-200mm f/4-5.6 DC OS HSM Canon EF - с.н. 12295970 (состояние 5-)
  • 50-200mm f/4-5.6 DC OS HSM Canon EF - с.н. 12295970 (состояние 5-)
  • 50-200mm f/4-5.6 DC OS HSM Canon EF - с.н. 12295970 (состояние 5-)
  • 50-200mm f/4-5.6 DC OS HSM Canon EF - с.н. 12295970 (состояние 5-)
  • 50-200mm f/4-5.6 DC OS HSM Canon EF - с.н. 12295970 (состояние 5-)
Код товара:УТ-00095206
Артикул:б/у-Крд 2026-07-05/2

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Код товара: УТ-00095206

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние:5
S/n: 12295970
Комплектация: Объектив, коробка, обе крышки, бленда.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.