Объектив Sigma 300mm f/2.8 APO EX DG Nikon F (состояние 3) (б/у)

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Код товара: УТ-00081190 Артикул: б/у-КП32 К 2024-12-17/2 Код товара: УТ-00081190 Артикул: б/у-КП32 К 2024-12-17/2 Объектив, система Nikon F Тип б/у товара Объективы Все характеристики Фокусное расстояние постоянное

Фокусное расстояние фикс-объектива 300 мм

Минимальное расстояние фокусировки 2.5 м

Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 2.8

Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии 2.8

Минимальная диафрагма (F) 32

Число лепестков диафрагмы 9

Байонет Nikon F

Диаметр резьбы для светофильтра 46 мм

Число групп элементов 9

Число элементов 11

Число низкодисперсных элементов 2

Диаметр 119 мм

Длина 215 мм

Вес 2400 г Код товара: 146190

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Потертости, следы эксплуатации

Комплектация: Объектив, бленда, задняя крышка, кожух на переднюю часть объектива

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Оптика Объектив, система Nikon F Тип б/у товара Объективы Описание Фокусное расстояние постоянное

Фокусное расстояние фикс-объектива 300 мм

Минимальное расстояние фокусировки 2.5 м

Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 2.8

Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии 2.8

Минимальная диафрагма (F) 32

Число лепестков диафрагмы 9

Байонет Nikon F

Диаметр резьбы для светофильтра 46 мм

Число групп элементов 9

Число элементов 11

Число низкодисперсных элементов 2

Диаметр 119 мм

Длина 215 мм

Вес 2400 г Код товара: 146190

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Потертости, следы эксплуатации

Комплектация: Объектив, бленда, задняя крышка, кожух на переднюю часть объектива

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.