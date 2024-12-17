Объектив Sigma 300mm f/2.8 APO EX DG Nikon F (состояние 3) (б/у)
Код товара:УТ-00081190
Артикул:б/у-КП32 К 2024-12-17/2
Товар не найден
Характеристики
Объектив, системаNikon F
Тип б/у товараОбъективы
Описание
Фокусное расстояние постоянное
Фокусное расстояние фикс-объектива 300 мм
Минимальное расстояние фокусировки 2.5 м
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 2.8
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии 2.8
Минимальная диафрагма (F) 32
Число лепестков диафрагмы 9
Байонет Nikon F
Диаметр резьбы для светофильтра 46 мм
Число групп элементов 9
Число элементов 11
Число низкодисперсных элементов 2
Диаметр 119 мм
Длина 215 мм
Вес 2400 г
Код товара: 146190
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Потертости, следы эксплуатации
Комплектация: Объектив, бленда, задняя крышка, кожух на переднюю часть объектива
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.