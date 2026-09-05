Объектив Sigma 17-50mm f/2.8 EX DC OS HSM Canon EF-S (состояние 4-) (б/у)

<









>





Код товара: УТ-00096934 Артикул: б/у-Крд 2026-09-05/2 Код товара: УТ-00096934 Артикул: б/у-Крд 2026-09-05/2 Код товара: УТ-00096934 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4

S/n:16027299

Комплектация: объектив

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Описание Код товара: УТ-00096934 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4

S/n:16027299

Комплектация: объектив

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.