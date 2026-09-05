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Объектив Sigma 17-50mm f/2.8 EX DC OS HSM Canon EF-S (состояние 4-) (б/у)

  • 17-50mm f/2.8 EX DC OS HSM Canon EF-S (состояние 4-)
  • 17-50mm f/2.8 EX DC OS HSM Canon EF-S (состояние 4-)
  • 17-50mm f/2.8 EX DC OS HSM Canon EF-S (состояние 4-)
  • 17-50mm f/2.8 EX DC OS HSM Canon EF-S (состояние 4-)
  • 17-50mm f/2.8 EX DC OS HSM Canon EF-S (состояние 4-)
  • 17-50mm f/2.8 EX DC OS HSM Canon EF-S (состояние 4-)
  • 17-50mm f/2.8 EX DC OS HSM Canon EF-S (состояние 4-)
Код товара:УТ-00096934
Артикул:б/у-Крд 2026-09-05/2

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Код товара: УТ-00096934

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4
S/n:16027299
Комплектация: объектив
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.