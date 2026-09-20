Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Объектив Sigma 10-20mm f/4-5.6 DC HSM Сanon EF-S (состояние 4) (б/у)

  • 10-20mm f/4-5.6 DC HSM Сanon EF-S (состояние 4)
  • 10-20mm f/4-5.6 DC HSM Сanon EF-S (состояние 4)
  • 10-20mm f/4-5.6 DC HSM Сanon EF-S (состояние 4)
  • 10-20mm f/4-5.6 DC HSM Сanon EF-S (состояние 4)
  • 10-20mm f/4-5.6 DC HSM Сanon EF-S (состояние 4)
  • 10-20mm f/4-5.6 DC HSM Сanon EF-S (состояние 4)
  • 10-20mm f/4-5.6 DC HSM Сanon EF-S (состояние 4)
Код товара:УТ-00097464
Артикул:б/у-Н1 К 2026-09-20/3

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4, царапины и потёртости корпуса, пыль в корпусе;
S/n: 10154668;
Комплектация: крышка передняя, бленда;
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.