Фотопленка Shanghai GP3 ведет свою долгую историю с 1958 года, изначально она производилась в Шанхае, в основном для промышленных и медицинских целей, на экспорт не поставлялась. В 2010-х бренд сменил собственника, новый владелец обновил эмульсию совместно со специалистами из ORWO, которые тоже недавно перезапустили производство. Это панхроматическая негативная пленка высокой чувствительности, с достаточно хорошим балансом между контрастом и фотографической широтой: Зерно довольно крупное, что можно считать нормальным для ее доступной цены. Проявляется стандартно, по ручному процессу D-76.

Поставляется в виде рулона длиной 30.5 м для самостоятельной нарезки и намотки (приблизительно 18 пленок на 36 кадров).

Рекомендации по срокам проявки можно найти здесь: https://www.digitaltruth.com/devchart.php?Film=%25Shanghai%25&Developer=&mdc=Search