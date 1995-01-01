Рамка Walther S.Germain для фотографии формата 10х15 см. Резной багет в барочном стиле выполнен из полирезина (полимерный материал из смеси каменной крошки со смолой и красителями, похожий на керамику или камень) и покрыт серебристой краской «под металл». Рамка оснащена ножкой для расположения на столе или книжной полке. Минеральное стекло. Поставляется в картонной коробке.

Рамки Walther выпускаются немецкой компанией Walther Design GmbH & Co на протяжении уже более 80 лет. Продукция Walther является образцом современного европейского дизайна, модельный ряд регулярно обновляется.