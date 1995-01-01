Sennheiser ME 2 – всенаправленный петличный микрофон профессионального уровня, может использоваться для передачи речи, вокала, акустических музыкальных инструментов. Обеспечивает высокую четкость, разборчивость речи. Выполнен в компактном корпусе диаметром 10.5 мм (с учетом колпачка). Колпачок с решеткой-«грилем», под которой находится защита от ветра / поп-фильтр, не снимается. Коннектор позолочен для наилучшего соединения с нательным приемником. Резьбовая фиксация исключает самопроизвольное отключение микрофона во время использования.

Микрофон подходит для радиопередатчиков серий Sennheiser evolution wireless, AVX, SpeechLine Digital Wireless, XS Wireless и других. Рекомендуется использовать его именно с передатчиками Sennheiser, поскольку данный микрофон имеет достаточно высокое рабочее напряжение 10В. При подаче тока с меньшим напряжением (3-5 В) акустические характеристики могут быть хуже расчетных.

Микрофон Sennheiser ME 2 входит во многие готовые комплекты радиосистем Sennheiser. Благодаря всенаправленной полярной диаграмме вы можете крепить его на одежде в любом положении: вертикально, горизонтально или под углом, это не повлияет на качество подбора. Рекомендуемое расположение: на груди, на расстоянии приблизительно 25 см от рта.