Карта памяти Sony серии Tough, повышенной прочности. Монолитная конструкция корпуса, отсутствие хрупких выступов в зоне контактов, отсутствие переключателя защиты от записи, повышенная износостойкость контактов, многократно повышенная устойчивость к сгибанию – все это делает Sony Tough одними из самых надежных карт памяти формата SD. Высокая скорость чтения и записи (до 300 / 299 Мбайт/с) позволяют быстро очищать буфер камеры при серийной съемке и моментально передавать снимки на компьютер. Стандарт V90 означает, что при непрерывной записи скорость не упадет ниже 90 Мбайт/с, что позволяет записывать видео с очень высоким битрейтом (до 720 Мбит/с).