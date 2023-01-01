Карта памяти Sony SDXC 64GB V60 UHS-II 150/277Mb/s SF-M
Код товара : УТ-00019215
Артикул : SF64TM
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Характеристики
Характеристики
Тип карты памяти
SD
Объем памяти (Гб)
64
Описание
Карты памяти UHS-II серии M — это идеальное сочетание скорости, мощности и качества
Высокоскоростные карты памяти от Sony обеспечивают быструю очистку буфера при серийной съемке и эффективное копирование контента на компьютер.
Быстрая и бесперебойная передача данных
Быстро передавайте фотографии и приступайте к их редактированию благодаря сверхвысокой скорости чтения — до 277 МБ/с1.
Не упустите ни один момент
Скорость записи до 150 МБ/с1 обеспечивает меньшую буферизацию во время серийной съемки, а поддержка класса скорости V60 для видео позволяет вести запись в высоком разрешении.
Высокая надежность и долговечность
Карты серии SF-M от Sony протестированы на прочность и надежно работают в любых условиях съемки. Эта карта SD имеет класс защиты IP57 и отличается высокой прочностью. Карта SD UHS-II серии SF-M выдержит падение с высоты до 1,5 м, может безопасно находиться под водой до 30 минут на глубине до 1 м и работает при температуре от -25 до +85 ℃.
Исключительная надежность и долговечность
Карты памяти серии SF-M от Sony считаются наиболее универсальным решением для фотографов, поскольку характеризуются очень быстрой передачей данных и устойчивостью при работе в суровых условиях.
Широкая совместимость
Наши высокоскоростные карты памяти совместимы с устройствами, которые поддерживают стандарты UHS-I и UHS-II, что обеспечивает гибкость их применения и позволяет профессиональным фотографам снимать на различные камеры.
1 Скорость передачи данных — до 277 МБ/с, скорость записи — до 150 МБ/с. По результатам внутреннего тестирования Sony. Скорость передачи зависит от главного устройства. Для эффективного использования высокоскоростных функций продукта совместимое устройство должно поддерживать стандарт UHS-II.
- Объем записи: 64 ГБ
- Используемая емкость: 57,6 ГБ
- Интерфейс: UHS-II, совместим с UHS-I
- Скорость передачи (чтение): До 277 МБ/с
- Скорость передачи (запись): До 150 МБ/с
- Рабочий интервал температур: -25...+85°C (без образования конденсата)
- Класс по скорости: V60 (непрерывная запись не ниже 60 Мбайт/с)