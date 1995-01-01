Карта памяти SanDisk SDXC 64GB Extreme PRO UHS-II V60 280/100MB/s
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Характеристики
Описание
Исключительная съемка видео 6K
Достигайте результатов профессионального уровня благодаря записи с супервысоким разрешением. Класс скорости V606 обеспечивает устойчивую скорость записи от 60 МБ/с, что позволяет снимать видео 6K1 кинематографического качества в стандартных режимах записи. Снимайте великолепное видео 4K UHD1 в стандартном или замедленном режиме и Full HD1 в сверхзамедленном режиме, чтобы получить желаемые спецэффекты.
Максимальная эффективность использования камеры
Получайте исключительные результаты при серийной и замедленной съемке со скоростью съемки до 150 МБ/с9. Независимо от того, что вы выберете — съемку в формате RAW с высокой детализацией для более гибкого редактирования или обычные файлы JPEG — карта SanDisk Extreme PRO® UHS-II справится с задачей.
Исключительно высокая скорость переноса данных с карт
Скорость передачи данных до 280 МБ/с9 позволяет тратить меньше времени на копирование фотографий и видео. Используйте вместе с устройством чтения карт PRO-READER Multi Card от SanDisk Professional (продается отдельно), чтобы получить максимальную скорость и устойчивое быстродействие.
Восстановление данных на профессиональном уровне
Восстанавливайте случайно удаленные файлы с помощью программы RescuePRO® Deluxe (требуется загрузка)2. Если файл был случайно удален, просто загрузите приложение и верните свои данные на место. Предложение действует в течение двух лет.
Накопитель, которому можно доверять
Карты памяти SanDisk Extreme PRO SD рассчитаны на длительный срок службы и поставляются с ограниченной гарантией на весь срок службы3. Мы производим флэш-память NAND на собственном производстве. Мы используем специальные технологии управления флэш-памятью8 для оптимизации стабильности памяти, чтобы она работала безупречно, например, на космических станциях, во время полета и в эпицентре сложных условий. Мы всесторонне тестируем карты в сотрудничестве с отраслевыми партнерами и в наших лабораториях с сотнями совместимых устройств. Наши карты SD выдерживают экстремальные условия эксплуатации; они водонепроницаемы, термостойки, влагостойки, износостойки, ударопрочны, устойчивы к падениям, рентгеновскому излучению и воздействию магнитных полей4. Фотографы всего мира на протяжении десятилетий доверяют устройствам SanDisk, которые помогают им в работе.
Характеристики
- Емкость: 64 ГБ
- Форм-фактор: SDXC
- Скорость последовательного чтения: до 280 МБ/с
- Скорость последовательной записи: до 100 МБ/с
- Габариты (Д х Ш х В): 2.17 x 23.91 x 31.92 мм
- Вес: 1.67 г
- Артикул: SDSDXEP-064G-GN4IN
- Рабочая температура: -25°C ~ 85°C
- Температура хранения: -40°C ~ 85°C
- Сертификация: CE, FCC, C-Tick/RCM, UKCA, EAC, ICES
Примечания
- Поддержка разрешений Full HD (1920 x 1080), 4K UHD (3840 x 2160) и 6K (6144 x 3160) зависит от используемого устройства, свойств файлов и других факторов.
- При наличии регистрации и выполнении применимых положений и условий.
- 30-летняя гарантия в Германии, Канаде и других регионах, где не признается пожизненная гарантия.
- Только карта памяти.
- Только чтение. [64 ГБ]: при передаче фотографий объемом 38,3 ГБ (средний размер файла 38,3 МБ) и видеофайлов объемом 60,1 ГБ (средний размер файла 1397,94 МБ) через устройство чтения карт памяти SanDisk Professional PRO-READER Multi Card. [128 ГБ–1 ТБ]: при передаче фотографий объемом 38,3 ГБ (средний размер файла 38,3 МБ) и видеофайлов объемом 83,87 ГБ (средний размер файла 1397,94 МБ) через устройство чтения карт памяти SanDisk Professional PRO-READER Multi Card. Скорость записи ниже. Результаты зависят от используемого устройства, свойств файлов и других факторов.
- Класс скорости видео 60 (V60) соответствует непрерывной скорости видеозаписи 60 МБ/с и обозначает производительность, необходимую для записи видео в режиме реального времени на устройства, поддерживающие стандарт скорости UHS.
- Приблизительные данные: Результат и поддержка видео 4K UHD (3840 x 2160) и 6K (6144 x 3160) зависят от используемого устройства, свойств файлов и других факторов. 1 ГБ = 1 000 000 000 байт. 1 ТБ = 1 000 000 000 000 байт. Фактически пользователю доступен меньший объем памяти.
- См. информационный бюллетень. Western Digital «Flash 101 и управление флэш-памятью». Подробный обзор флэш-памяти и управления флэш-памятью (август 2018 г.) Техническое описание.
- [Для моделей емкостью от 256 ГБ до 1 ТБ] Cкорость чтения до 280 МБ/с; скорость записи до 150 МБ/с. [Для моделей емкостью от 64 до 128 ГБ] Cкорость чтения до 280 МБ/с; скорость записи до 100 МБ/с. Данные получены в ходе внутреннего тестирования; быстродействие зависит от используемого устройства. Для обеспечения максимального быстродействия необходимо устройство чтения карт SanDisk Professional PRO-READER Multi Card (приобретается отдельно). 1 МБ = 1 000 000 байт.
- 1 ГБ = 1 000 000 000 байт. 1 ТБ = 1 000 000 000 000 байт. Фактически пользователю доступен меньший объем памяти.