Карта памяти Lexar SDXC 64GB Professional 2000x UHS-II U3 V90 (300/260 MB/s)
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Характеристики
Описание
Карты памяти Lexar Professional, разработанные для профессиональной фото и видеотехники, позволяют быстро снимать фото и видео высокого качества со скоростью чтения до 300 МБ/с и запись до 260 МБ/с. Разработанная с учетом последних стандартов UHS-II и новейших скоростных классов V90 означает, что при непрерывной записи скорость не упадет ниже 90 Мбайт/с, что позволяет записывать видео с очень высоким битрейтом. Карта подходит для записи 4К и даже 8К видео, а также позволяет быстро освобождать буферную память камеры при высокоскоростной серийной съемке.
Вся продукция Lexar проходит тщательное тестирование в лабораториях качества, оснащенных тысячами различных камер и цифровых устройств, для обеспечения производительности, качества, совместимости и надежности. Смотрите на мир как на холст и отправляйтесь в путешествие взяв с собой творчество и вдохновение с Lexar Professional.
Характеристики:
- Ёмкость: 64 ГБ
- Стандарт/класс: UHS-II U3 V90
- Скорость чтения: до 300 МБ/с
- Скорость записи: до 260 МБ/с
- Рабочая температура: от 0°C до 70°C
- Температура хранения: от -25°C до 85°C
- Размеры: 32 x 24 x 2,1 мм