Карта памяти Lexar SDXC 64GB Professional 1800x UHS-II U3 V60 (280/210 MB/s)
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Описание
Карта памяти Lexar Professional 1800x SDXC UHS-II GOLD Series со скоростью чтения до 280 МБ/с¹, разработанная для ваших зеркальных или беззеркальных камер, позволяет быстро снимать и передавать высококачественные фотографии и потрясающее видео. Благодаря технологии UHS-II и рейтингу Video Speed Class 60 (V60), эта карта значительно ускоряет ваш рабочий процесс от начала до конца.
Ускорьте свой рабочий процесс от съемки до постобработки
Карты памяти Lexar Professional 1800x SDXC UHS-II GOLD Series обеспечивают сверхбыструю скорость чтения до 280 МБ/с¹ для ускорения выгрузки отснятого материала, что экономит ваше время и позволяет быстрее перейти к обработке.
Сертификация V60 обеспечивает плавную запись видео в 4K и выше
Благодаря технологии UHS-II и скорости записи до 210 МБ/с, карты Lexar Professional 1800x SDXC UHS-II GOLD Series быстро, без задержек записывают фотографии в режиме серийной съемки. А благодаря сертификатам V60 и UHS Speed Class 3 вы сможете с уверенностью записывать потрясающее видео с высоким битрейтом (до 480 Мбит/с) для сохранения максимальной детализации изображения и свободы от артефактов сжатия.
Разработаны долговечными
Карты памяти Lexar Professional 1800x SDXC UHS-II водонепроницаемы, термостойки, ударопрочны, виброустойчивы и защищены от рентгеновского излучения³.
Обратная совместимость с самыми высокими скоростями UHS-I
Для универсальности карты Lexar Professional 1800x SDXC UHS-II обратно совместимы с устройствами UHS-I, обеспечивая работу на максимальных значениях скорости шины UHS-I.
Тщательно протестировано
Все продукты Lexar проходят всестороннее тестирование в лабораториях качества Lexar Quality Labs, оснащенных тысячами различных камер и других цифровых устройств, для обеспечения производительности, качества, совместимости и надежности.
Характеристики
- Емкость: 64 ГБ4
- Форм-фактор: SDXC UHS-II
- Производительность:
- Скорость чтения до 280 МБ/с
- Скорость записи до 210 МБ/с
- Класс скорости: V60
- Рабочая температура: от 0 °C до 70 °C
- Температура хранения: от -25 °C до 85 °C
- Размеры (Д x Ш x В): 32 x 24 x 2,1 мм
Примечания
1 Скорость чтения до 280 МБ/с, скорость записи ниже. Скорости указаны по результатам внутреннего тестирования. Фактическая устойчивая скорость может отличаться. X = 150 КБ/с.
2. Максимальная скорость передачи данных достигается только при использовании с устройством чтения SD-карт UHS-II.
3. Термостойкость: выдерживает рабочие температуры от -0°C до 70°C и температуры хранения от -25°C до 85°C.
Рентгеновская стойкость: Защита от рентгеновского излучения в соответствии с рекомендациями ISO7816-1. Компания Lexar не несет ответственности за потерю данных или изображений.
Внешний вид, характеристики, программное обеспечение и упаковка продукта могут отличаться в зависимости от даты отгрузки и наличия на складе.
Фактический доступный объем памяти может быть меньше заявленного из-за форматирования системы и других функций.
4. При условии, что 1 ГБ = 1 миллиард байт.