Карта памяти Lexar Professional 1800x SDXC UHS-II GOLD Series со скоростью чтения до 280 МБ/с¹, разработанная для ваших зеркальных или беззеркальных камер, позволяет быстро снимать и передавать высококачественные фотографии и потрясающее видео. Благодаря технологии UHS-II и рейтингу Video Speed ​​Class 60 (V60), эта карта значительно ускоряет ваш рабочий процесс от начала до конца.

Ускорьте свой рабочий процесс от съемки до постобработки

Карты памяти Lexar Professional 1800x SDXC UHS-II GOLD Series обеспечивают сверхбыструю скорость чтения до 280 МБ/с¹ для ускорения выгрузки отснятого материала, что экономит ваше время и позволяет быстрее перейти к обработке.

Сертификация V60 обеспечивает плавную запись видео в 4K и выше

Благодаря технологии UHS-II и скорости записи до 210 МБ/с, карты Lexar Professional 1800x SDXC UHS-II GOLD Series быстро, без задержек записывают фотографии в режиме серийной съемки. А благодаря сертификатам V60 и UHS Speed ​​Class 3 вы сможете с уверенностью записывать потрясающее видео с высоким битрейтом (до 480 Мбит/с) для сохранения максимальной детализации изображения и свободы от артефактов сжатия.

Разработаны долговечными

Карты памяти Lexar Professional 1800x SDXC UHS-II водонепроницаемы, термостойки, ударопрочны, виброустойчивы и защищены от рентгеновского излучения³.

Обратная совместимость с самыми высокими скоростями UHS-I

Для универсальности карты Lexar Professional 1800x SDXC UHS-II обратно совместимы с устройствами UHS-I, обеспечивая работу на максимальных значениях скорости шины UHS-I.

Тщательно протестировано

Все продукты Lexar проходят всестороннее тестирование в лабораториях качества Lexar Quality Labs, оснащенных тысячами различных камер и других цифровых устройств, для обеспечения производительности, качества, совместимости и надежности.

Характеристики

Емкость: 64 ГБ 4

Форм-фактор: SDXC UHS-II

Производительность: Скорость чтения до 280 МБ/с Скорость записи до 210 МБ/с

Класс скорости: V60

Рабочая температура: от 0 °C до 70 °C

Температура хранения: от -25 °C до 85 °C

Размеры (Д x Ш x В): 32 x 24 x 2,1 мм

Примечания

1 Скорость чтения до 280 МБ/с, скорость записи ниже. Скорости указаны по результатам внутреннего тестирования. Фактическая устойчивая скорость может отличаться. X = 150 КБ/с.

2. Максимальная скорость передачи данных достигается только при использовании с устройством чтения SD-карт UHS-II.

3. Термостойкость: выдерживает рабочие температуры от -0°C до 70°C и температуры хранения от -25°C до 85°C.

Рентгеновская стойкость: Защита от рентгеновского излучения в соответствии с рекомендациями ISO7816-1. Компания Lexar не несет ответственности за потерю данных или изображений.

Внешний вид, характеристики, программное обеспечение и упаковка продукта могут отличаться в зависимости от даты отгрузки и наличия на складе.

Фактический доступный объем памяти может быть меньше заявленного из-за форматирования системы и других функций.

4. При условии, что 1 ГБ = 1 миллиард байт.