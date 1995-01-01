Описание

Серия Canvas Select Plus в текущей линейке карт памяти Kingston относится к начальной. Это недорогая карточка с производительностью Class 10: гарантируется постоянная скорость записи не ниже 10 Мбайт/с (80 Мбит/с), вплоть до полного заполнения памяти. Такой скорости обычно достаточно для записи видео в Full HD, но может не хватить для 4K разрешения. Пиковая скорость записи производителем не называется, а скорость чтения составляет до 100 Мбайт/с, таким образом, перенос снимков и видеороликов на компьютер не занимает много времени.

Характеристики

Емкость 2 : 64 ГБ

: ГБ Стандарт/класс: к ласс 10, UHS-I, U1, V10

ласс 10, UHS-I, U1, V10 Производительность: 1 100 МБ/с для операций чтения

100 МБ/с для операций чтения Размеры: 24 x 32 x 2.1 мм

24 x 32 x 2.1 мм Формат: exFAT

exFAT Рабочая температура: от -25°C до 85°C

от -25°C до 85°C Температура хранения: от -40°C до 85°C

от -40°C до 85°C Напряжение: 3.3 В

3.3 В Гарантия/поддержка: Пожизненная

1. Производительность зависит от хост-устройства. Результаты выше получены с помощью карт-ридера Kingston MobileLite Plus.

2. Часть указанного объёма памяти используется для форматирования и других функций и поэтому не доступна для хранения данных. Вследствие этого фактический доступный объём для хранения данных меньше указанного.