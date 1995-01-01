Карты памяти Kingston серии Canvas Select Plus отличаются доступной ценой, а также надежностью и долговечностью. Они подходят для фотографии (если вы редко используете высокоскоростную серийную съемку), а также для съемки и монтажа Full HD видео. Карты емкостью до 256 Гб (включительно) обладают классом скорости Class 10 / U1 / V10, что гарантирует непрерывную запись с битрейтом 80 Мбит/с. Скорость чтения в пике достигает 100 МБ/с, максимальная скорость записи производителем не указывается.

Карты успешно прошли комплексные тестирования на водонепроницаемость и устойчивость к температурам и рентгеновскому излучению.

Для обеспечения максимальной скорости чтения требуется картридер Kingston MobileLite Plus Reader.

Часть заявленной емкости устройств хранения на основе флеш-памяти используется для форматирования и прочих функций, поэтому недоступна для хранения данных. В связи с этим фактически доступная емкость для хранения данных меньше, чем указано на упаковке или поверхности продукции.