Карта памяти Canvas React Plus SD от Kingston обеспечивает высокие скорости записи и передачи, предназначенные для работы с профессиональными камерами, которые снимают видео в формате 4K и 8K, а также фотографии с высоким разрешением. Карта Canvas React Plus SD, разработанная с учетом последних стандартов UHS-II и новейших скоростных классов U3 и V90, обеспечивает минимальную гарантированную скорость записи на уровне 90 Мбайт/с (720 Мбит/с) – вплоть до полного заполнения накопителя, фото в режиме серийной съемки сохраняются со скоростью до 260 МБ/с1.

Максимальная скорость для профессионального использования камеры

Делайте высокоскоростные снимки с разрешением 4K/8K Ultra-HD без пропуска кадров.

Первоклассная производительность для профессиональных фотографов и цифровых кинематографистов

Долговечность

Характеристики

Стандарт / класс: класс 10, UHS-II, U3, V90

Производительность​: 1 300 / 260 МБ/с для операций чтения / записи

300 / 260 МБ/с для операций чтения / записи Размеры: 24мм x 32мм x 2,1мм (SD), 51,8мм x 33,5мм x 9мм (устройство для чтения карт памяти)

24мм x 32мм x 2,1мм (SD), 51,8мм x 33,5мм x 9мм (устройство для чтения карт памяти) Формат: exFAT

Рабочая температура от -25°С до 85°С

от -25°С до 85°С Температура хранения от -40°C до 85°С

от -40°C до 85°С Напряжение 3,3В

3,3В Гарантия / поддержка На протяжении всего срока службы карты памяти (10 лет)

1. Внутреннее тестирование показало, что производительность зависит от хост-устройства. Для достижения полной производительности требуется устройство для чтения карт памяти MobileLite Plus SD Reader.

2. Часть указанного объёма флеш-памяти используется для форматирования и других функций и поэтому не доступна для хранения данных. Вследствие этого фактический доступный объём для хранения данных меньше указанного. Для получения дополнительной информации обратитесь к руководству по флеш-памяти.