Оптимизация рабочих процессов

Благодаря технологии SanDisk QuickFlow7 эта карта памяти оптимизирует быстродействие для быстрого переноса данных со скоростью до 200 МБ/с. Используйте вместе с устройством чтения карт SanDisk Professional PRO-READER SD и microSD (приобретается отдельно) для достижения максимальной скорости.

Скорость записи до 140 МБ/с

Благодаря скорости съемки до 140 МБ/с6 карта идеально подходит для случаев, когда вам необходимо снять все происходящее и не упустить ни одной детали.

Идеально для съемки видео 4K UHD

Иногда скорость — именно то, чего не хватает. Карта SanDisk Extreme PRO® SD UHS-I обеспечивает быстродействие, которое позволяет снимать впечатляющие видео 4K UHD1 без помех.

Потрясающие кадры в режиме серийной последовательной фотосъемки

Карта памяти SanDisk Extreme PRO SD UHS-I со скоростным классом UHS 3 (U3) и скоростным классом видео 30 (V30)2 дает возможность снимать в режиме серийной последовательной фотосъемки, не упуская ни одной детали.

Прочность, которой можно доверять

Карты SanDisk Extreme PRO SD UHS-I с блеском выдержали испытания на пригодность для работы в самых суровых условиях3: они термостойкие, водонепроницаемые, ударопрочные и устойчивые к воздействию рентгеновских лучей.

Восстановление случайно удаленных изображений

При покупке предлагается лицензия на 2 года на программное обеспечение RescuePRO® Deluxe4, позволяющее восстанавливать изображения, которые вы случайно удалили.

Емкость: 512 Гб

Совместимость: с устройствами, поддерживающими SDXC или SDXC UHS-I

Габариты (Д х Ш х В): 2.17 x 23.91 x 31.92 мм

Скорость последовательного чтения: до 200 МБ/с

Скорость последовательной записи: до 140 МБ/с

Оговорки