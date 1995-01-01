Карты памяти SDXC Lexar Professional Silver PRO с интерфейсом UHS-II значительно опережают обычные карточки с шиной UHS-I: пиковая скорость чтения достигает 280 Мбайт/с, а скорость записи – 160 Мбайт/с. При этом класс скорости V60 гарантирует непрерывную запись видео с битрейтом до 480 Мбит/с, вплоть до полного заполнения памяти, что дает возможность записывать видео с низким коэффициентом сжатия, сохраняя все детали и плавность тональных переходов. Высокая скорость чтения обеспечивает быструю выгрузку отснятого материала для обработки или пересылки по сети. Это будет особенно важно профессиональным фотографам и видеооператорам.

Вся продукция Lexar проходит тщательное тестирование в лабораториях качества Lexar Quality Labs, оснащенных тысячами различных цифровых устройств, для обеспечения производительности, качества, совместимости и надежности. Бесплатное программное обеспечение Lexar Recovery Tool для Windows и Mac OS позволит восстановить случайно удаленные файлы.

Характеристики

Объем: 512 Гб*

Интерфейс: UHS-II

Скорость: Чтение: до 280 Мб/с** Запись: до 160 МБ/с**

Рабочая температура: от 0° до 70° С

Температура хранения: от -25° до 85° С

Размеры: 32 х 24 х 2.1 мм

* Если 1 Гб считать равным 1 000 000 000 байт.

** Для максимальной производительности используйте UHS-II совместимый карт-ридер