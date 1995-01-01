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Карта памяти Lexar SDXC 512GB ARMOR Gold C10 V60 U3 (R280/W205 MB/s)

  • SDXC 512GB ARMOR Gold C10 V60 U3 (R280/W205 MB/s)
  • SDXC 512GB ARMOR Gold C10 V60 U3 (R280/W205 MB/s)
  • SDXC 512GB ARMOR Gold C10 V60 U3 (R280/W205 MB/s)
  • SDXC 512GB ARMOR Gold C10 V60 U3 (R280/W205 MB/s)
  • SDXC 512GB ARMOR Gold C10 V60 U3 (R280/W205 MB/s)
  • SDXC 512GB ARMOR Gold C10 V60 U3 (R280/W205 MB/s)
  • SDXC 512GB ARMOR Gold C10 V60 U3 (R280/W205 MB/s)
  • SDXC 512GB ARMOR Gold C10 V60 U3 (R280/W205 MB/s)
  • SDXC 512GB ARMOR Gold C10 V60 U3 (R280/W205 MB/s)
  • SDXC 512GB ARMOR Gold C10 V60 U3 (R280/W205 MB/s)
  • SDXC 512GB ARMOR Gold C10 V60 U3 (R280/W205 MB/s)
Код товара:УТ-00095888
Артикул:LSDAMGL512G-RNNNG

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Карта памяти разработанная для использования возможностей кинокамер нового поколения и зеркальных фотокамер высокого разрешения, позволяет снимать высококачественные изображения, а также видео в формате 4K. Карта обеспечивает высокую скорость чтения и записи, что помогает повысить процесс передачи данных между картой и устройством, а также значительно ускорить продакшн.

Конструкция из нержавеющей стали в 37 раз прочнее обычных SD-карт. Класс защиты IP68 от пыли и воды, устойчивость к падению с расстояния до 5 метров, выдерживает давление 370 ньютонов. Карта памяти сертифицирована по стандарту V60 и может записывать видео в формате 4K 60P и 6K 30P. Карта памяти поддерживает максимальную скорость чтения до 280 МБ/с и максимальную скорость записи до 205 МБ/с.

Вся продукция Lexar проходит тщательное тестирование в лабораториях качества, оснащенных тысячами различных камер и цифровых устройств, для обеспечения производительности, качества, совместимости и надежности. Смотрите на мир как на холст и отправляйтесь в путешествие взяв с собой творчество и вдохновение с Lexar Professional.

Характеристики:

  • Ёмкость: 512 ГБ
  • Форм-фактор: SDXC
  • Интерфейс: UHS-II
  • Класс скорости: V60
  • Скорость чтения: до 280 МБ/с
  • Скорость записи: до 205 МБ/с
  • Рабочая температура: от -25°C ~ 85°C
  • Температура хранения: от -40°C ~ 85°C