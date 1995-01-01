Карта памяти Kingston SDXC 512GB Canvas React Plus UHS-II V60 150/280Mb/s
Код товара : УТ-00074469
Артикул : SDR2V6/512GB
Гарантия производителя 10 лет
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Описание
Карта памяти Kingston Canvas React Plus SD поддерживает стандарт UHS-II, что значительно повышает скорость передачи данных при использовании совместимых устройств. Класс скорости V60 означает, что карта гарантирует постоянную запись не ниже 60 Мбайт/с (480 Мбит/с) до полного заполнения памяти. Пиковая скорость записи составляет 150 Мбайт/с, а скорость чтения – 280 Мбайт/с, что позволяет быстро выгружать большие файлы, такие как видеоролики в 4К разрешении, для их последующей обработки.
Характеристики
- Емкость2: 512 ГБ
- Стандарт/класс: класс 10, UHS-II, U3, V60
- Производительность:1 280 / 150 МБ/с для операций чтения / записи
- Размеры: 24 x 32 x 2.1 мм
- Формат: exFAT
- Рабочая температура: от -25°C до 85°C
- Температура хранения: от -40°C до 85°C
- Напряжение: 3.3 В
- Гарантия/поддержка: Пожизненная
1. Производительность зависит от хост-устройства. Для достижения заявленных скоростей требуется устройство, поддерживающее стандарт UHS-II. (результаты выше получены с помощью карт-ридера Kingston MobileLite Plus). Карта обратно совместима с устройствами UHS-I, но скорость работы с ними будет ниже.
2. Часть указанного объёма памяти используется для форматирования и других функций и поэтому не доступна для хранения данных. Вследствие этого фактический доступный объём для хранения данных меньше указанного.