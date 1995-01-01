Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Карта памяти Silicon Power SDHC 32GB Elite UHS-I U1

  • SDHC 32GB Elite UHS-I U1
  • SDHC 32GB Elite UHS-I U1
  • SDHC 32GB Elite UHS-I U1
  • SDHC 32GB Elite UHS-I U1
  • SDHC 32GB Elite UHS-I U1
Код товара:УТ-00091894
Артикул:SP032GBSDHAU1V10

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Silicon Power серии Elite – это недорогие, доступные карты памяти начального уровня. Класс скорости UHS-I U1 означает, что скорость непрерывной записи гарантирован на уровне 10 Мбайт или 80 Мбит в секунду – достаточно для аудиозаписей, фотографирования короткими сериями, съемки видео в формате Full HD. Но для UHD 4К видео или длинных серий в фотосъемке их будет уже не хватать.

Карты защищены от проникновения воды и пыли, от рентгеновского излучения и вибраций.

  • Формат: SDXC
  • Емкость: 32 Гб*
  • Максимальная скорость чтения: 85 Мбайт/с
  • Максимальная скорость чтения: не тестировалась
  • Минимальная скорость записи: 10 Мбайт/с
  • Размеры: 32 х 24 х 2.1 мм
  • Вес: 2 г
  • Рабочее напряжение: 2.7 ~ 3.6 В
  • Рабочая температура: 0° ~ 70° С
  • Влажность: 8 ~ 95%
  • Температура хранения: - 40° ~ 85°C

* Обратите внимание: фактически доступный пользователю объем памяти будет ниже номинального (прибл. на 10%).