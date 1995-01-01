Silicon Power серии Elite – это недорогие, доступные карты памяти начального уровня. Класс скорости UHS-I U1 означает, что скорость непрерывной записи гарантирован на уровне 10 Мбайт или 80 Мбит в секунду – достаточно для аудиозаписей, фотографирования короткими сериями, съемки видео в формате Full HD. Но для UHD 4К видео или длинных серий в фотосъемке их будет уже не хватать.

Карты защищены от проникновения воды и пыли, от рентгеновского излучения и вибраций.

Формат: SDXC

Емкость: 32 Гб*

Максимальная скорость чтения: 85 Мбайт/с

Максимальная скорость чтения: не тестировалась

не тестировалась Минимальная скорость записи: 10 Мбайт/с

Размеры: 32 х 24 х 2.1 мм

Вес: 2 г

Рабочее напряжение: 2.7 ~ 3.6 В

Рабочая температура: 0° ~ 70° С

Влажность: 8 ~ 95%

Температура хранения: - 40° ~ 85°C

* Обратите внимание: фактически доступный пользователю объем памяти будет ниже номинального (прибл. на 10%).