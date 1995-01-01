Карта памяти Sony SDXC 256GB Tough UHS-II 299/300Mb/s U3 V90 (SF-G256T)
Код товара : УТ-00073455
Артикул : SF-G256T
Гарантия 14 дней
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Описание
Карта памяти Sony серии Tough, повышенной прочности. Монолитная конструкция корпуса, отсутствие хрупких выступов в зоне контактов, отсутствие переключателя защиты от записи, повышенная износостойкость контактов, многократно повышенная устойчивость к сгибанию, все это делает Sony Tough одними из самых надежных карт памяти формата SD.
Высокая скорость чтения и записи (до 300 / 299 Мбайт/с) позволяют быстро очищать буфер камеры при серийной съемке и моментально передавать снимки на компьютер. Стандарт V90 означает, что при непрерывной записи скорость не упадет ниже 90 Мбайт/с, что позволяет записывать видео с очень высоким битрейтом (до 720 Мбит/с).
Характеристики:
- Ёмкость: 256 ГБ
- Интерфейс: UHS-II
- Скорость чтения: до 300 МБ/с
- Скорость записи: до 299 МБ/с
- Класс скорости: U3, V90
- Рабочая температура: от -25 до +85°C (без конденсата)