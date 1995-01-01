Карта памяти Sony SDXC 256GB UHS-II U3 Class10 V60 120/270Mb/s
Код товара : УТ-00075166
Артикул : SF-E256
Гарантия 14 дней
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Описание
Карта памяти UHS-II SDXC серии SF-E на 256 ГБ от Sony имеет емкость 256 ГБ и использует шину UHS-II для поддержки расширенных функций DSLR, таких как серийная съемка затвора и ускоренная съемка, а также запись в формате RAW и JPEG. Карта также хорошо подходит для захвата видео, включая видео 4K, 3D, HFR и Full HD, и может достигать максимальной скорости чтения до 270 МБ/с.
Носитель UHS-II достигает своей скорости за счет дополнительного ряда контактов, и хотя эта карта была разработана для камер, совместимых с UHS-II/V60, ее можно использовать в устройствах, которые не поддерживают UHS-II/V60. Как и большинство карт Sony, эта карта памяти устойчива к воде, пыли, каплям, температуре, ультрафиолетовому и рентгеновскому излучению. Если данные карты будут скомпрометированы, вы также сможете бесплатно загрузить программное обеспечение File Rescue, которое поможет восстановить удаленный контент.,
Характеристики:
- Ёмкость: 256 Гб
- Интерфейс: UHS-II
- Скорость чтения: до 270 Мб/с
- Скорость записи: до 120 Мб/с
- Класс скорости: Class 10, U3, V60