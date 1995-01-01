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    Карта памяти Sony SDXC 256GB UHS-II U3 Class10 V60 120/270Mb/s

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    Код товара : УТ-00075166

    Артикул : SF-E256

    • SDXC 256GB UHS-II U3 Class10 V60 120/270Mb/s
    • SDXC 256GB UHS-II U3 Class10 V60 120/270Mb/s
    • SDXC 256GB UHS-II U3 Class10 V60 120/270Mb/s
    • SDXC 256GB UHS-II U3 Class10 V60 120/270Mb/s
    • SDXC 256GB UHS-II U3 Class10 V60 120/270Mb/s
    • SDXC 256GB UHS-II U3 Class10 V60 120/270Mb/s
    • SDXC 256GB UHS-II U3 Class10 V60 120/270Mb/s

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    15 990 ₽

    Гарантия 14 дней

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    Характеристики
    Описание
    Видео
    Аксессуары
    Отзывы0

    Описание

    Карта памяти UHS-II SDXC серии SF-E на 256 ГБ от Sony имеет емкость 256 ГБ и использует шину UHS-II для поддержки расширенных функций DSLR, таких как серийная съемка затвора и ускоренная съемка, а также запись в формате RAW и JPEG. Карта также хорошо подходит для захвата видео, включая видео 4K, 3D, HFR и Full HD, и может достигать максимальной скорости чтения до 270 МБ/с.

    Носитель UHS-II достигает своей скорости за счет дополнительного ряда контактов, и хотя эта карта была разработана для камер, совместимых с UHS-II/V60, ее можно использовать в устройствах, которые не поддерживают UHS-II/V60. Как и большинство карт Sony, эта карта памяти устойчива к воде, пыли, каплям, температуре, ультрафиолетовому и рентгеновскому излучению. Если данные карты будут скомпрометированы, вы также сможете бесплатно загрузить программное обеспечение File Rescue, которое поможет восстановить удаленный контент.,

    Характеристики:

    • Ёмкость: 256 Гб
    • Интерфейс: UHS-II
    • Скорость чтения: до 270 Мб/с
    • Скорость записи: до 120 Мб/с 
    • Класс скорости: Class 10, U3, V60

     

    Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.