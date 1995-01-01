Описание

Карта памяти UHS-II SDXC серии SF-E на 256 ГБ от Sony имеет емкость 256 ГБ и использует шину UHS-II для поддержки расширенных функций DSLR, таких как серийная съемка затвора и ускоренная съемка, а также запись в формате RAW и JPEG. Карта также хорошо подходит для захвата видео, включая видео 4K, 3D, HFR и Full HD, и может достигать максимальной скорости чтения до 270 МБ/с.

Носитель UHS-II достигает своей скорости за счет дополнительного ряда контактов, и хотя эта карта была разработана для камер, совместимых с UHS-II/V60, ее можно использовать в устройствах, которые не поддерживают UHS-II/V60. Как и большинство карт Sony, эта карта памяти устойчива к воде, пыли, каплям, температуре, ультрафиолетовому и рентгеновскому излучению. Если данные карты будут скомпрометированы, вы также сможете бесплатно загрузить программное обеспечение File Rescue, которое поможет восстановить удаленный контент.,

Характеристики: