Снимайте потрясающие высококачественные изображения и видео в формате 4K UHD

Высокопроизводительные карты памяти Lexar 800x PRO SDXC UHS-I серии Blue предназначены для компактных фотоаппаратов и системных камер начального / среднего уровня, а также для компактных видеокамер. Они обеспечивают высокую скорость передачи данных до 150 МБ/с¹, что позволяет снимать и быстро передавать высококачественные изображения и видео в формате 4K UHD².

Идеально запечатлейте свои приключения в формате 4K UHD

Приключения ждут вас — убедитесь, что вы готовы запечатлеть их все, используя мощь и производительность этих карт.

Экономьте время благодаря значительно ускоренному рабочему процессу

Высокопроизводительные карты памяти Lexar® 800x PRO SDHC™/SDXC™ UHS-I серии BLUE значительно ускоряют ваш рабочий процесс от начала до конца, позволяя вам экономить время и возвращаться к фотографии. Разработаны долговечными – устойчивость к перепадам температуры, ударам, вибрации и рентгеновскому излучению.³

Тщательно протестировано

Все продукты Lexar проходят всестороннее тестирование в лабораториях качества Lexar, оснащенных тысячами различных камер и цифровых устройств, для обеспечения производительности, качества, совместимости и надежности.

Характеристики

Емкость: 256 ГБ

Форм-фактор: SDXC UHS-I

Производительность: скорость чтения до 150 МБ/с, скорость записи 45 МБ/с¹

Класс скорости: V30

Рабочая температура: 0 - 70° C

Температура хранения: -25 - 85° C

Размеры (Д x Ш x В): 32 мм x 24 мм x 2.1 мм

Примечания:

1. Скорость чтения до 150 МБ/с, скорость записи ниже. Разработано с использованием проприетарных передовых технологий для достижения скорости чтения/записи, превышающей спецификацию UHS-I (104 МБ/с). Скорости указаны по результатам внутреннего тестирования. Фактическая производительность может отличаться. Полная производительность чтения/записи достигается только при использовании с устройством чтения карт Lexar Multi-Card 2-в-1 USB 3.1 или Lexar Professional Multi-Card 3-в-1 USB 3.1 с маркировкой Rev B.

2. Возможность воспроизведения видео 4K UHD только для карт памяти емкостью 64 ГБ, 128 ГБ и 256 ГБ.

3. Термостойкость: выдерживает рабочую температуру от 0°C до 70°C и температуру хранения от -25°C до 85°C.

Ударопрочность: Устойчивость к ударам (200G 3 мс, 150G 10 мс, от X, Y, Z, 3 направления/3 раза в каждом).

Вибростойкость: Вибростойкость (от 10 Гц до 2000 Гц, 6Grms, 5 минут на 1 цикл, 10 циклов на 1 ось, всего 30 циклов на 3 оси, согласно рекомендациям IEC 60512-6-4).

Рентгеновская стойкость: Защита от рентгеновского излучения в соответствии с ISO7816-1.

Компания Lexar не несет ответственности за потерю данных или изображений.

Внешний вид продукта, его характеристики, программное обеспечение и упаковка могут отличаться в зависимости от даты отгрузки и наличия на складе.

Информация о доступном объеме памяти: фактический доступный объем памяти может быть меньше заявленного из-за форматирования системы и других функций. 1 ГБ = 1 миллиард байт.