Карта памяти Lexar SDXC 256GB Professional 800x PRO UHS-I U3 V30 (150/45 MB/s)
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Характеристики
Описание
Снимайте потрясающие высококачественные изображения и видео в формате 4K UHD
Высокопроизводительные карты памяти Lexar 800x PRO SDXC UHS-I серии Blue предназначены для компактных фотоаппаратов и системных камер начального / среднего уровня, а также для компактных видеокамер. Они обеспечивают высокую скорость передачи данных до 150 МБ/с¹, что позволяет снимать и быстро передавать высококачественные изображения и видео в формате 4K UHD².
Идеально запечатлейте свои приключения в формате 4K UHD
Приключения ждут вас — убедитесь, что вы готовы запечатлеть их все, используя мощь и производительность этих карт.
Экономьте время благодаря значительно ускоренному рабочему процессу
Высокопроизводительные карты памяти Lexar® 800x PRO SDHC™/SDXC™ UHS-I серии BLUE значительно ускоряют ваш рабочий процесс от начала до конца, позволяя вам экономить время и возвращаться к фотографии. Разработаны долговечными – устойчивость к перепадам температуры, ударам, вибрации и рентгеновскому излучению.³
Тщательно протестировано
Все продукты Lexar проходят всестороннее тестирование в лабораториях качества Lexar, оснащенных тысячами различных камер и цифровых устройств, для обеспечения производительности, качества, совместимости и надежности.
Характеристики
- Емкость: 256 ГБ
- Форм-фактор: SDXC UHS-I
- Производительность:
- скорость чтения до 150 МБ/с,
- скорость записи 45 МБ/с¹
- Класс скорости: V30
- Рабочая температура: 0 - 70° C
- Температура хранения: -25 - 85° C
- Размеры (Д x Ш x В): 32 мм x 24 мм x 2.1 мм
Примечания:
1. Скорость чтения до 150 МБ/с, скорость записи ниже. Разработано с использованием проприетарных передовых технологий для достижения скорости чтения/записи, превышающей спецификацию UHS-I (104 МБ/с). Скорости указаны по результатам внутреннего тестирования. Фактическая производительность может отличаться. Полная производительность чтения/записи достигается только при использовании с устройством чтения карт Lexar Multi-Card 2-в-1 USB 3.1 или Lexar Professional Multi-Card 3-в-1 USB 3.1 с маркировкой Rev B.
2. Возможность воспроизведения видео 4K UHD только для карт памяти емкостью 64 ГБ, 128 ГБ и 256 ГБ.
3. Термостойкость: выдерживает рабочую температуру от 0°C до 70°C и температуру хранения от -25°C до 85°C.
Ударопрочность: Устойчивость к ударам (200G 3 мс, 150G 10 мс, от X, Y, Z, 3 направления/3 раза в каждом).
Вибростойкость: Вибростойкость (от 10 Гц до 2000 Гц, 6Grms, 5 минут на 1 цикл, 10 циклов на 1 ось, всего 30 циклов на 3 оси, согласно рекомендациям IEC 60512-6-4).
Рентгеновская стойкость: Защита от рентгеновского излучения в соответствии с ISO7816-1.
Компания Lexar не несет ответственности за потерю данных или изображений.
Внешний вид продукта, его характеристики, программное обеспечение и упаковка могут отличаться в зависимости от даты отгрузки и наличия на складе.
Информация о доступном объеме памяти: фактический доступный объем памяти может быть меньше заявленного из-за форматирования системы и других функций. 1 ГБ = 1 миллиард байт.