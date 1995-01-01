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Карта памяти Lexar SDXC 256GB Professional 2000x UHS-II U3 V90 (300/260 MB/s)

  • SDXC 256GB Professional 2000x UHS-II U3 V90 (300/260 MB/s)
  • SDXC 256GB Professional 2000x UHS-II U3 V90 (300/260 MB/s)
  • SDXC 256GB Professional 2000x UHS-II U3 V90 (300/260 MB/s)
Код товара:УТ-00071205
Артикул:LSD2000256G-BNNNG

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Карты памяти Lexar Professional, разработанные для профессиональной фото и видеотехники, позволяют быстро снимать фото и видео высокого качества со скоростью чтения до 300 МБ/с и запись до 260 МБ/с. Разработанная с учетом последних стандартов UHS-II и новейших скоростных классов V90 означает, что при непрерывной записи скорость не упадет ниже 90 Мбайт/с, что позволяет записывать видео с очень высоким битрейтом. Карта подходит для записи 4К и даже 8К видео, а также позволяет быстро освобождать буферную память камеры при высокоскоростной серийной съемке.

Вся продукция Lexar проходит тщательное тестирование в лабораториях качества, оснащенных тысячами различных камер и цифровых устройств, для обеспечения производительности, качества, совместимости и надежности. Смотрите на мир как на холст и отправляйтесь в путешествие взяв с собой творчество и вдохновение с Lexar Professional.

Характеристики:

  • Ёмкость: 256 ГБ
  • Стандарт/класс: UHS-II U3 V90
  • Скорость чтения: до 300 МБ/с
  • Скорость записи: до 260 МБ/с
  • Рабочая температура: от 0°C до 70°C
  • Температура хранения: от -25°C до 85°C
  • Размеры: 32 x 24 x 2,1 мм