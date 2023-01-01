Описание

Карты памяти Lexar Professional, разработанные для профессиональной фото и видеотехники, позволяют быстро снимать фото и видео высокого качества со скоростью чтения до 300 МБ/с и запись до 260 МБ/с. Разработанная с учетом последних стандартов UHS-II и новейших скоростных классов V90 означает, что при непрерывной записи скорость не упадет ниже 90 Мбайт/с, что позволяет записывать видео с очень высоким битрейтом. Карта подходит для записи 4К и даже 8К видео, а также позволяет быстро освобождать буферную память камеры при высокоскоростной серийной съемке.

Вся продукция Lexar проходит тщательное тестирование в лабораториях качества, оснащенных тысячами различных камер и цифровых устройств, для обеспечения производительности, качества, совместимости и надежности. Смотрите на мир как на холст и отправляйтесь в путешествие взяв с собой творчество и вдохновение с Lexar Professional.

Характеристики: