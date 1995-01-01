Описание

Карта памяти Kingston Canvas React Plus SD поддерживает стандарт UHS-II, что значительно повышает скорость передачи данных при использовании совместимых устройств. Класс скорости V60 означает, что карта гарантирует постоянную запись не ниже 60 Мбайт/с (480 Мбит/с) до полного заполнения памяти. Пиковая скорость записи составляет 150 Мбайт/с, а скорость чтения – 280 Мбайт/с, что позволяет быстро выгружать большие файлы, такие как видеоролики в 4К разрешении, для их последующей обработки.

Характеристики

Емкость 2 : 256 ГБ

: ГБ Стандарт/класс: к ласс 10, UHS-II, U3, V60

ласс 10, UHS-II, U3, V60 Производительность: 1 280 / 150 МБ/с для операций чтения / записи

280 / 150 МБ/с для операций чтения / записи Размеры: 24 x 32 x 2.1 мм

24 x 32 x 2.1 мм Формат: exFAT

exFAT Рабочая температура: от -25°C до 85°C

от -25°C до 85°C Температура хранения: от -40°C до 85°C

от -40°C до 85°C Напряжение: 3.3 В

3.3 В Гарантия/поддержка: Пожизненная

1. Производительность зависит от хост-устройства. Для достижения заявленных скоростей требуется устройство, поддерживающее стандарт UHS-II. (результаты выше получены с помощью карт-ридера Kingston MobileLite Plus). Карта обратно совместима с устройствами UHS-I, но скорость работы с ними будет ниже.

2. Часть указанного объёма памяти используется для форматирования и других функций и поэтому не доступна для хранения данных. Вследствие этого фактический доступный объём для хранения данных меньше указанного.