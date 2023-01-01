Карта памяти SanDisk SDXC 1TB Extreme Pro UHS-I V30 U3 200/140 Mb/s
Код товара : УТ-00061518
Артикул : SDSDXXD-1T00-GN4IN
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Гарантия производителя 30 лет
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Характеристики
Характеристики
Тип карты памяти
SD
Объем памяти (Гб)
1000
Описание
Оптимизация рабочих процессов
Благодаря технологии SanDisk QuickFlow7 эта карта памяти оптимизирует быстродействие для быстрого переноса данных со скоростью до 200 МБ/с. Используйте вместе с устройством чтения карт SanDisk Professional PRO-READER SD и microSD (приобретается отдельно) для достижения максимальной скорости.
Скорость записи до 140 МБ/с
Благодаря скорости съемки до 140 МБ/с6 карта идеально подходит для случаев, когда вам необходимо снять все происходящее и не упустить ни одной детали.
Идеально для съемки видео 4K UHD
Иногда скорость — именно то, чего не хватает. Карта SanDisk Extreme PRO® SD UHS-I обеспечивает быстродействие, которое позволяет снимать впечатляющие видео 4K UHD1 без помех.
Потрясающие кадры в режиме серийной последовательной фотосъемки
Карта памяти SanDisk Extreme PRO SD UHS-I со скоростным классом UHS 3 (U3) и скоростным классом видео 30 (V30)2 дает возможность снимать в режиме серийной последовательной фотосъемки, не упуская ни одной детали.
Прочность, которой можно доверять
Карты SanDisk Extreme PRO SD UHS-I с блеском выдержали испытания на пригодность для работы в самых суровых условиях3: они термостойкие, водонепроницаемые, ударопрочные и устойчивые к воздействию рентгеновских лучей.
Восстановление случайно удаленных изображений
При покупке предлагается лицензия на 2 года на программное обеспечение RescuePRO® Deluxe4, позволяющее восстанавливать изображения, которые вы случайно удалили.
- Емкость: 1 ТБ
- Совместимость: с устройствами, поддерживающими SDXC или SDXC UHS-I
- Габариты (Д х Ш х В): 2.17 x 23.91 x 31.92 мм
- Скорость последовательного чтения: до 200 МБ/с
- Скорость последовательной записи: до 140 МБ/с
Оговорки
- Поддержка разрешений Full HD (1920 x 1080) и 4K UHD (3840 x 2160) зависит от используемого устройства, свойств файлов и других факторов. См. www.sandisk.com/HD
- Класс скорости UHS 3 обозначает производительность, необходимую для записи видео с разрешением 4K UHD с использованием устройств, поддерживающих стандарт скорости UHS. Класс скорости видео UHS 30 (V30) соответствует непрерывной скорости видеозаписи 30 МБ/с и обозначает производительность, необходимую для записи видео в режиме реального времени на устройства, поддерживающие стандарт скорости UHS. См. www.sdcard.org/consumers/speed.
- Только карта памяти. Дополнительные сведения и информацию по ограничениям можно найти на упаковке и на странице www.sandisk.com/proof.
- При наличии регистрации и выполнении применимых положений и условий.
- В маркетинговые материалы по картам SDXC добавьте следующую информацию: Не все устройства поддерживают формат SDXC.™ За дополнительной информацией следует обратиться к производителю устройства.
- [256 ГБ–1 ТБ] Скорость чтения до 200 МБ/с. Разработано с использованием собственной технологии, предполагающей превышение скорости 104 МБ/с по стандарту UHS-I, поэтому используемые совместимые устройства должны поддерживать такие скорости. Скорость записи до 140 МБ/с. Данные получены в ходе внутреннего тестирования; быстродействие может быть ниже в зависимости от интерфейса устройства, условий эксплуатации и других факторов. 1 МБ = 1 000 000 байт. X = 150 КБ/с. [64–128 ГБ] Скорость чтения до 200 МБ/с. Скорость записи до 90 МБ/с. Данные получены в ходе внутреннего тестирования; быстродействие может быть ниже в зависимости от используемого устройства. 1 МБ = 1 000 000 байт. X = 150 КБ/с. [32 ГБ] Скорость чтения до 100 МБ/с. Скорость записи до 90 МБ/с. Данные получены в ходе внутреннего тестирования; быстродействие может быть ниже в зависимости от используемого устройства. 1 МБ = 1 000 000 байт. X = 150 КБ/с.
- Технология SanDisk® QuickFlow™ доступна в моделях емкостью 64 ГБ, 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ.
- 30-летняя гарантия в Германии, Канаде и других регионах, где не признается пожизненная гарантия. См. Гарантия | Western Digital