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Карта памяти Lexar SDXC 1TB Professional Silver PRO UHS-II U3 V60 (280/160 MB/s)

  • SDXC 1TB Professional Silver PRO UHS-II U3 V60 (280/160 MB/s)
  • SDXC 1TB Professional Silver PRO UHS-II U3 V60 (280/160 MB/s)
  • SDXC 1TB Professional Silver PRO UHS-II U3 V60 (280/160 MB/s)
  • SDXC 1TB Professional Silver PRO UHS-II U3 V60 (280/160 MB/s)
  • SDXC 1TB Professional Silver PRO UHS-II U3 V60 (280/160 MB/s)
  • SDXC 1TB Professional Silver PRO UHS-II U3 V60 (280/160 MB/s)
  • SDXC 1TB Professional Silver PRO UHS-II U3 V60 (280/160 MB/s)
  • SDXC 1TB Professional Silver PRO UHS-II U3 V60 (280/160 MB/s)
  • SDXC 1TB Professional Silver PRO UHS-II U3 V60 (280/160 MB/s)
Код товара:УТ-00092143
Артикул:LSDSIPR001T-BNNNG

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Карты памяти SDXC Lexar Professional Silver PRO с интерфейсом UHS-II значительно опережают обычные карточки с шиной UHS-I: пиковая скорость чтения достигает 280 Мбайт/с, а скорость записи – 160 Мбайт/с. При этом класс скорости V60 гарантирует непрерывную запись видео с битрейтом до 480 Мбит/с, вплоть до полного заполнения памяти, что дает возможность записывать видео с низким коэффициентом сжатия, сохраняя все детали и плавность тональных переходов. Высокая скорость чтения обеспечивает быструю выгрузку отснятого материала для обработки или пересылки по сети. Это будет особенно важно профессиональным фотографам и видеооператорам.

Вся продукция Lexar проходит тщательное тестирование в лабораториях качества Lexar Quality Labs, оснащенных тысячами различных цифровых устройств, для обеспечения производительности, качества, совместимости и надежности. Бесплатное программное обеспечение Lexar Recovery Tool для Windows и Mac OS позволит восстановить случайно удаленные файлы.

Характеристики

  • Объем: 1 Tб*
  • Интерфейс: UHS-II
  • Скорость:
    • Чтение: до 280 Мб/с**
    • Запись: до 160 МБ/с**
  • Рабочая температура: от 0° до 70° С
  • Температура хранения: от -25° до 85° С
  • Размеры: 32 х 24 х 2.1 мм

* Если 1 Тб считать равным 1 000 000 000 000 байт.
** Для максимальной производительности используйте UHS-II совместимый карт-ридер