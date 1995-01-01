Описание



Молниеносное действие

Высокая скорость записи позволяет вести серийную съемку фото в высоком разрешении столько времени, на сколько способна камера. Благодаря поддержке UHS

Speed Class 3 (U3) и Class 10 на карту также можно записывать видео 4K Ultra HD.



File Rescue

Никто не застрахован от неожиданностей, и порой можно случайно удалить нужные фотографии или другие файлы. Для подобных случаев существует File Rescue

— простая, но мощная программа для восстановления поврежденных и утерянных данных. Доступно для бесплатной загрузки владельцам карт памяти.



Максимальная надежность

Будьте уверены в надежности и долговечности карты памяти даже при интенсивном использовании, Карты обладают защитой от рентгеновского излучения, воды,

экстремальных температур и ударов.



Поддерживаемые интерфейсы

Карта поддерживает высокопроизводительный интерфейс UHS-II и совместима с устройствами UHS-I.

Молниеносное копирование на компьютер

Скорость чтения до 260 МБ/с позволяет передавать даже объемные медиафайлы на компьютер за считанные секунды. Вам больше не придется часами дожида

ться, пока они скопируются.