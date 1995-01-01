Карта памяти Sony SDXC 128GB UHS-II V60 150/277Mb/s SF-M
Код товара : УТ-00019216
Артикул : SF-M128T
Гарантия 14 дней.
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Описание
Молниеносное действие
Высокая скорость записи позволяет вести серийную съемку фото в высоком разрешении столько времени, на сколько способна камера. Благодаря поддержке UHS
Speed Class 3 (U3) и Class 10 на карту также можно записывать видео 4K Ultra HD.
File Rescue
Никто не застрахован от неожиданностей, и порой можно случайно удалить нужные фотографии или другие файлы. Для подобных случаев существует File Rescue
— простая, но мощная программа для восстановления поврежденных и утерянных данных. Доступно для бесплатной загрузки владельцам карт памяти.
Максимальная надежность
Будьте уверены в надежности и долговечности карты памяти даже при интенсивном использовании, Карты обладают защитой от рентгеновского излучения, воды,
экстремальных температур и ударов.
Поддерживаемые интерфейсы
Карта поддерживает высокопроизводительный интерфейс UHS-II и совместима с устройствами UHS-I.
Молниеносное копирование на компьютер
Скорость чтения до 260 МБ/с позволяет передавать даже объемные медиафайлы на компьютер за считанные секунды. Вам больше не придется часами дожида
ться, пока они скопируются.
- Объем записи: 128 ГБ
- Интерфейс: UHS-II
- Скорость передачи (чтение): До 277 МБ/с
- Скорость передачи (запись): До 150 МБ/с
- Рабочий интервал температур: -25...+85°C (без образования конденсата)
- Класс по скорости: Класс 10, U3