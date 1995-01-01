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Карта памяти Silicon Power SDXC 128GB Superior UHS-I Class U3 V30 80/100Mb/s

Код товара:УТ-00091892
Артикул:SP128GBSDXCV3V10

Товар не найден

Характеристики
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Описание
Видео

Описание

Silicon Power SDXC 128GB Superior – карта памяти среднего уровня. Благодаря достаточно высокой скорости чтения и записи, она не создает проблем при фотографировании и записи в видео в Full HD или 4K разрешении (в кодеках со сжатием, H.264, H.265). Класс записи V30 гарантирует, что видео с битрейтом до 240 Мбит./с можно без прерываний и остановок записывать вплоть до полного исчерпания свободного места. Карта защищена от проникновения воды и пыли, от рентгеновского излучения и вибраций. Имеется функция автоматической коррекции ошибок записи ECC.

Характеристики

  • Формат: SDXC
  • Емкость: 128 Гб*
  • Максимальная скорость чтения: 100 Мбайт/с
  • Максимальная скорость записи: 80 Мбайт/с
  • Минимальная скорость записи: 30 Мбайт/с
  • Размеры: 32 х 24 х 2.1 мм
  • Вес: 2 г
  • Рабочее напряжение: 2.7 ~ 3.6 В
  • Рабочая температура: 0° ~ 70° С
  • Влажность: 8 ~ 95%
  • Температура хранения: - 40° ~ 85°C

* Обратите внимание: фактически доступный пользователю объем памяти будет ниже номинального (прибл. на 10%).