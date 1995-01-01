Карта памяти Silicon Power SDXC 128GB Superior UHS-I Class U3 V30 80/100Mb/s
Код товара:УТ-00091892
Артикул:SP128GBSDXCV3V10
Товар не найден
Характеристики
Объем памяти (Гб)128
Тип карты памятиSD
Описание
Silicon Power SDXC 128GB Superior – карта памяти среднего уровня. Благодаря достаточно высокой скорости чтения и записи, она не создает проблем при фотографировании и записи в видео в Full HD или 4K разрешении (в кодеках со сжатием, H.264, H.265). Класс записи V30 гарантирует, что видео с битрейтом до 240 Мбит./с можно без прерываний и остановок записывать вплоть до полного исчерпания свободного места. Карта защищена от проникновения воды и пыли, от рентгеновского излучения и вибраций. Имеется функция автоматической коррекции ошибок записи ECC.
Характеристики
- Формат: SDXC
- Емкость: 128 Гб*
- Максимальная скорость чтения: 100 Мбайт/с
- Максимальная скорость записи: 80 Мбайт/с
- Минимальная скорость записи: 30 Мбайт/с
- Размеры: 32 х 24 х 2.1 мм
- Вес: 2 г
- Рабочее напряжение: 2.7 ~ 3.6 В
- Рабочая температура: 0° ~ 70° С
- Влажность: 8 ~ 95%
- Температура хранения: - 40° ~ 85°C
* Обратите внимание: фактически доступный пользователю объем памяти будет ниже номинального (прибл. на 10%).