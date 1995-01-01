Silicon Power SDXC 128GB Superior – карта памяти среднего уровня. Благодаря достаточно высокой скорости чтения и записи, она не создает проблем при фотографировании и записи в видео в Full HD или 4K разрешении (в кодеках со сжатием, H.264, H.265). Класс записи V30 гарантирует, что видео с битрейтом до 240 Мбит./с можно без прерываний и остановок записывать вплоть до полного исчерпания свободного места. Карта защищена от проникновения воды и пыли, от рентгеновского излучения и вибраций. Имеется функция автоматической коррекции ошибок записи ECC.

Характеристики

Формат: SDXC

Емкость: 128 Гб*

Максимальная скорость чтения: 100 Мбайт/с

Максимальная скорость записи : 80 Мбайт/с

: 80 Мбайт/с Минимальная скорость записи : 30 Мбайт/с

: 30 Мбайт/с Размеры: 32 х 24 х 2.1 мм

Вес: 2 г

Рабочее напряжение: 2.7 ~ 3.6 В

Рабочая температура: 0° ~ 70° С

Влажность: 8 ~ 95%

Температура хранения: - 40° ~ 85°C

* Обратите внимание: фактически доступный пользователю объем памяти будет ниже номинального (прибл. на 10%).