Карта памяти SanDisk SDXC 128GB Extreme GO UHS-I V30 230/110 МБ/с
Товар не найден
Характеристики
Описание
Записывайте потрясающие видео в формате 4K UHD, видео в замедленном режиме, а также ведите серийную съемку, с помощью карты SANDISK Extreme GO UHS-I, предназначенной для любителей и создателей контента, а благодаря скорости чтения до 230 МБ/сек и скорости записи до 110 МБ/сек можно быстро и надежно сохранять, просматривать и передавать контент. Кроме того, с помощью приложения SANDISK для настольных систем вы можете легко создавать резервные копии, систематизировать и передавать свои фотографии и видео. Карты SANDISK Extreme GO UHS-I, разработанные, изготовленные и протестированные с учетом требований длительной эксплуатации, надежно защитят ваши снимки.
Снимайте масштабные картины в формате 4K UHD
Создавайте потрясающие видео в формате 4K UHD, оцените четкие фотографии высокого разрешения, а также видео соответствующее классам скорости U3 и V30. Снимайте с безупречной точностью кадр за кадром в режиме серийной съемки и фиксируйте неуловимые моменты в формате замедленной съемки Full HD, раскрывая свой творческий потенциал.
Максимальная эффективность благодаря внушительной емкости.
Записывайте дольше и сохраняйте больше на зеркальных, цифровых зеркальных и беззеркальных фотоаппаратах с высоким разрешением благодаря емкости до 512 ГБ.
Бросьте вызов обстоятельствам — и стихии.
Карты памяти SANDISK SD разработаны с учетом работы в экстремальных условиях и отличаются невероятной долговечностью несмотря на неаккуратное обращение и интенсивную эксплуатацию. Они термостойки, влагостойки, водонепроницаемы, ударопрочны, износостойки, устойчивы к падениям, рентгеновскому излучению и воздействию магнитных полей.
Приложение SANDISK для удобства управления контентом
С помощью приложения SANDISK для настольных устройств можно легко создавать резервные копии, упорядочивать и передавать фотографии и видео. Независимо от того, используете ли вы слот для SD-карты или кардридер, приложение значительно упростит централизованное управление контентом.
Рассчитаны на длительный срок службы
Карты SANDISK, защищенные ограниченной пожизненной гарантией, отличаются невероятно длительным сроком эксплуатации. Наше собственное производство флэш-памяти NAND и запатентованные технологии управления флэш-памятью обеспечивают высокую стабильность, а тщательное тестирование помогает гарантировать безупречную работу с совместимыми устройствами.
Характеристики:
- Формат: SDXC
- Емкость: 128 Гб
- Интерфейс: UHS-I
- Скорость чтения: до 230 МБ/с
- Скорость записи: до 110 МБ/с
Примечания:
- 1 ГБ = 1 000 000 000 байт. 1 ТБ = 1 000 000 000 000 байт. Фактический объем памяти пользователя меньше.
- Скорость чтения / записи, разработанная с использованием запатентованной технологии для достижения скоростей, превышающих UHS-I 104 МБ/с, требует совместимых устройств, способных достигать таких скоростей. На основе внутренних испытаний; производительность может быть ниже в зависимости от хост-устройства, интерфейса, условий использования и других факторов.
- Поддержка видео Full HD (1920x1080), 4K UHD (3840 x 2160) и 5K (5120 x 2880) может варьироваться в зависимости от хост-устройства, атрибутов файла и других факторов.
- UHS Video Speed Class 30 (V30), устойчивая скорость захвата видео 30 МБ/с, и UHS Speed Class 3 обозначают вариант производительности, предназначенный для поддержки записи видео в реальном времени с помощью хост-устройств с поддержкой UHS.