Карта памяти разработанная для использования возможностей кинокамер нового поколения и зеркальных фотокамер высокого разрешения, позволяет снимать высококачественные изображения, а также видео в формате 4K. Карта обеспечивает высокую скорость чтения и записи, что помогает повысить процесс передачи данных между картой и устройством, а также значительно ускорить продакшн.

Конструкция из нержавеющей стали в 37 раз прочнее обычных SD-карт. Класс защиты IP68 от пыли и воды, устойчивость к падению с расстояния до 5 метров, выдерживает давление 370 ньютонов. Карта памяти сертифицирована по стандарту V60 и может записывать видео в формате 4K 60P и 6K 30P. Карта памяти поддерживает максимальную скорость чтения до 280 МБ/с и максимальную скорость записи до 210 МБ/с.

Вся продукция Lexar проходит тщательное тестирование в лабораториях качества, оснащенных тысячами различных камер и цифровых устройств, для обеспечения производительности, качества, совместимости и надежности. Смотрите на мир как на холст и отправляйтесь в путешествие взяв с собой творчество и вдохновение с Lexar Professional.

Характеристики: