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Карта памяти Kioxia SDXC 128GB Exceria UHS-I U1

  • SDXC 128GB Exceria UHS-I U1
  • SDXC 128GB Exceria UHS-I U1
  • SDXC 128GB Exceria UHS-I U1
  • SDXC 128GB Exceria UHS-I U1
  • SDXC 128GB Exceria UHS-I U1
  • SDXC 128GB Exceria UHS-I U1
  • SDXC 128GB Exceria UHS-I U1
  • SDXC 128GB Exceria UHS-I U1
  • SDXC 128GB Exceria UHS-I U1
Код товара:УТ-00076587
Артикул:LNEX1L128GG4

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

SD-карты памяти EXCERIA от компании KIOXIA имеют скорость чтения до 100 МБ/с. Теперь фотографировать и записывать видео на цифровую камеру очень просто, и вы можете сосредоточиться на получении наилучшего снимка.

Снимайте и записывайте видео в формате Full HD

SD-карты памяти EXCERIA совместимы с UHS Speed Class 1 (U1) и подходят для цифровых камер, вдохновляя вас делать живописные фотографии.

Храните тысячи фотографий

Карты емкостью до 256 ГБ могут хранить до 38 510 (18-мегапиксельных) фотографий, позволяя вам сосредоточиться на съемке лучших снимков и видеороликов.

Характеристики:

  • Ёмкость: 128 ГБ
  • Интерфейс: UHS-I
  • Класс скорости: U1
  • Скорость чтения: до 100 МБ/с
  • Рабочая температура: от -25 ℃ до 85 ℃
  • Размеры: 32 x 24 x 2,1 мм
  • Вес: прибл. 2 г