SD-карты памяти EXCERIA от компании KIOXIA имеют скорость чтения до 100 МБ/с. Теперь фотографировать и записывать видео на цифровую камеру очень просто, и вы можете сосредоточиться на получении наилучшего снимка.

Снимайте и записывайте видео в формате Full HD

SD-карты памяти EXCERIA совместимы с UHS Speed Class 1 (U1) и подходят для цифровых камер, вдохновляя вас делать живописные фотографии.

Храните тысячи фотографий

Карты емкостью до 256 ГБ могут хранить до 38 510 (18-мегапиксельных) фотографий, позволяя вам сосредоточиться на съемке лучших снимков и видеороликов.

Характеристики: