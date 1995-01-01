Карта памяти Kioxia SDXC 128GB Exceria UHS-I U1
Код товара:УТ-00076587
Артикул:LNEX1L128GG4
Товар не найден
Характеристики
Объем памяти (Гб)128
Тип карты памятиSD
Описание
SD-карты памяти EXCERIA от компании KIOXIA имеют скорость чтения до 100 МБ/с. Теперь фотографировать и записывать видео на цифровую камеру очень просто, и вы можете сосредоточиться на получении наилучшего снимка.
Снимайте и записывайте видео в формате Full HD
SD-карты памяти EXCERIA совместимы с UHS Speed Class 1 (U1) и подходят для цифровых камер, вдохновляя вас делать живописные фотографии.
Храните тысячи фотографий
Карты емкостью до 256 ГБ могут хранить до 38 510 (18-мегапиксельных) фотографий, позволяя вам сосредоточиться на съемке лучших снимков и видеороликов.
Характеристики:
- Ёмкость: 128 ГБ
- Интерфейс: UHS-I
- Класс скорости: U1
- Скорость чтения: до 100 МБ/с
- Рабочая температура: от -25 ℃ до 85 ℃
- Размеры: 32 x 24 x 2,1 мм
- Вес: прибл. 2 г