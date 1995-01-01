Карты памяти Canvas Go! Plus SD от Kingston созданы для фотографов и видеографов, ищущих свой идеальный кадр. Благодаря превосходной скорости передачи данных до 200 МБ/с1 карта Canvas Go! Plus SD обеспечивает эффективность выгрузки и обработки снятого материала, оставляя вам больше времени на покорение новых творческих вершин.

Соответствие классам скорости U3 и V30 означает, что карты Canvas Go! Plus позволяют снимать потрясающие видео в разрешении 4K Ultra-HD, не беспокоясь о внезапной остановки записи и других технических проблемах. Она также отлично подходит для серийной фотосъемки, быстро освобождая буферную память вашего фотоаппарата для новых снимков.

Карты Kingston знакомы российским покупателям уже много лет, они ценятся за отличное сочетание надежности, скорости и доступной цены.

Характеристики

Емкость 2 128 ГБ

ГБ Интерфейс и классы скорости: UHS-I, U3, V30, Class 10

UHS-I, U3, V30, Class 10 Скорость чтения: до 200 МБ/с

Скорость записи: 100 МБ/с

Минимальная постоянная скорость записи: 30 МБ/с

Габариты: 24 x 32 x 2,1 мм

24 x 32 x 2,1 мм Файловая система: exFAT

exFAT Рабочая температура: о т –25 до +85 °C

т –25 до +85 °C Температура хранения: о т –40 до +85 °C

т –40 до +85 °C Напряжение питания: 3,3 В

Примечания

1. По результатам внутренних тестирований. Эксплуатационные характеристики зависят от устройства, к которому подключается карта. Разработано с использованием собственных технологий Kingston для достижения скорости передачи данных до 200 МБ/с, что превышает спецификацию UHS-I (104 МБ/с). Для обеспечения полной производительности требуется картридер MobileLite Plus Reader.

2. Часть перечисленной емкости устройств хранения на основе флеш-памяти используется для форматирования и прочих функций, поэтому недоступна для хранения данных. В связи с этим фактически доступная емкость для хранения данных меньше, чем указано на упаковке или поверхности продукции.