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Карта памяти Transcend SDHC 32GB 300S UHS-I U1 Class10

  • SDHC 32GB 300S UHS-I U1 Class10
  • SDHC 32GB 300S UHS-I U1 Class10
  • SDHC 32GB 300S UHS-I U1 Class10
Код товара:УТ-00032426
Артикул:TS32GSDC300S

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Карты памяти Transcend SDXC/SDHC 300S отличаются высокой производительностью и емкостью, и позволят полностью раскрыть потенциал цифровых фото- и видеокамер, поддерживающих стандарт UHS-I. Для карточки объемом 32 Гб максимальная скорость чтения составляет 100 Мбайт/с, записи – 20 Мбайт/с, а минимальная непрерывная скорость записи: 10 Мбайт/с (класс U1). Тип памяти: 3D NAND Flash.

Сохрани все моменты своей повседневной жизни
Сохраните память о всех важных моментах своей жизни, выбрав верную карту памяти для своей камеры. Отличаясь высокой емкостью и превосходной производительностью, карты памяти Transcend SDHC 300S прекрасно справятся с записью самых ценных фрагментов вашей жизни.

Созданы для экстремальных ситуаций
Для обеспечения максимальной производительности и стабильности работы, SD карты памяти Transcend прошли тесты в экстремальные условия. Отличаются такими качествами, как: термостойкость, водостойкость, ударопрочность, стойкость к рентгеновскому излучению и статическому электричеству.

Программное обеспечение RecoveRx
Эксклюзивная бесплатная программа Transcend RecoveRx для поиска и восстановления удаленных файлов, таких как цифровые фотографии, документы, аудио и видео.

Характеристики:

  • Размеры: 32 x 24 х 2.1 мм
  • Вес: 2 г
  • Емкость: 32 Гб
  • Тип Flash памяти: память типа 3D (3D NAND Flash)
  • Рабочая температура: от -25°C до 85°C
  • Рабочее напряжение: 2.7 ~ 3.6 В
  • Скорость чтения (макс.) 100 MБ/с
  • Скорость записи (макс.) 20 MБ/с
  • Минимальная гарантированная скорость записи: 10 МБ/с (класс 10 / U1 / V10)
  • Кол-во циклов подключения/отключения 10 000
  • Сертификат: CE / FCC / RCM / EAC / UKCA
  • Гарантия: 5-летняя ограниченная гарантия