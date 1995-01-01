Карта памяти SanDisk SDHC 32GB Extreme Pro UHS-I U3 V30 100/90 МБ/с
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Характеристики
Описание
Наша самая производительная на сегодняшний день карта памяти SD™ UHS-I обеспечивает быстродействие, которое расширит ваши творческие возможности. Скорость съемки до 90 МБ/с6 и возможность записи с классом скорости UHS 3 (U3)2 гарантируют, что вы можете записывать потрясающие видео в высоком разрешении 4K UHD без потери качества1. После съемки можно продолжать работу в том же высоком темпе: карта памяти обеспечивает скорость передачи данных до 100 МБ/с6, что помогает быстрее перейти к последующей обработке материалов. Кроме того, эта карта памяти выдерживает падения, воздействие воды, разные погодные и другие совсем не идеальные условия, поэтому вы можете быть уверены в том, что карту всегда можно взять с собой, где бы вам ни пришлось работать.
Скорость съемки до 90 МБ/с
Благодаря скорости съемки до 90 МБ/с6 карта идеально подходит для случаев, когда вам необходимо снять все происходящее и не упустить ни одной детали.
Идеально для съемки видео 4K UHD
Иногда скорость — именно то, чего не хватает. Карта SanDisk Extreme PRO® SD™ UHS-I обеспечивает быстродействие, которое позволяет снимать впечатляющие видео 4K UHD1 без помех.
Потрясающие кадры в режиме серийной последовательной фотосъемки
Карта памяти SanDisk Extreme PRO® SD™ UHS-I со скоростным классом UHS 3 (U3) и скоростным классом видео 30 (V30)2 дает возможность снимать в режиме серийной последовательной фотосъемки, не упуская ни одной детали.
Прочность, которой можно доверять
Карты SanDisk Extreme PRO® SD™ UHS-I с блеском выдержали испытания на пригодность для работы в самых суровых условиях3: они термостойкие, водонепроницаемые, ударопрочные и устойчивые к воздействию рентгеновских лучей.
Восстановление случайно удаленных изображений
При покупке предлагается лицензия на 2 года на программное обеспечение RescuePRO® Deluxe4, позволяющее восстанавливать изображения, которые вы случайно удалили.
- Емкость: 32 ГБ
- Совместимость: с устройствами, поддерживающими SDXC или SDXC UHS-I.
- Габариты (Д х Ш х В): 2.17 x 23.91 x 31.92 мм
- Скорость последовательного чтения: до 100 МБ/с
- Скорость последовательной записи: до 90 МБ/с
- Поддержка разрешений Full HD (1920 x 1080) и 4K UHD (3840 x 2160) зависит от используемого устройства, свойств файлов и других факторов. См. www.sandisk.com/HD
- Класс скорости UHS 3 обозначает производительность, необходимую для записи видео с разрешением 4K UHD с использованием устройств, поддерживающих стандарт скорости UHS. Класс скорости видео UHS 30 (V30) соответствует непрерывной скорости видеозаписи 30 МБ/с и обозначает производительность, необходимую для записи видео в режиме реального времени на устройства, поддерживающие стандарт скорости UHS. См. www.sdcard.org/consumers/speed.
- Только карта памяти. Дополнительные сведения и информацию по ограничениям можно найти на упаковке и на странице www.sandisk.com/proof.
- 30-летняя гарантия в Германии, Канаде и других регионах, где не признается пожизненная гарантия. См. www.sandisk.com/wug
- При наличии регистрации и выполнении применимых положений и условий.
- Не все устройства поддерживают формат SDXC. За дополнительной информацией следует обратиться к производителю устройства. [256 ГБ] Скорость чтения до 180 МБ/с. Разработано с использованием собственной технологии, предполагающей скорости выше 104 МБ/с по стандарту UHS-I, поэтому возможности совместимых устройств должны соответствовать таким скоростям. Скорость записи до 130 МБ/с. Данные получены в ходе внутреннего тестирования; быстродействие может быть ниже в зависимости от устройства, интерфейса, условий эксплуатации и других факторов. 1 МБ = 1 000 000 байт. [128 ГБ] Скорость чтения до 180 МБ/с. Разработано с использованием собственной технологии, предполагающей скорости выше 104 МБ/с по стандарту UHS-I, поэтому возможности совместимых устройств должны соответствовать таким скоростям. Скорость записи до 90 МБ/с. Данные получены в ходе внутреннего тестирования; быстродействие может быть ниже в зависимости от устройства, интерфейса, условий эксплуатации и других факторов. 1 МБ = 1 000 000 байт.[64 ГБ] Скорость чтения до 170 МБ/с. Разработано с использованием собственной технологии, предполагающей скорости выше 104 МБ/с по стандарту UHS-I, поэтому возможности совместимых устройств должны соответствовать таким скоростям. Скорость записи до 80 МБ/с. Данные получены в ходе внутреннего тестирования; быстродействие может быть ниже в зависимости от устройства, интерфейса, условий эксплуатации и других факторов. 1 МБ = 1 000 000 байт. [32 ГБ] Скорость чтения до 100 МБ/с. Скорость записи до 60 МБ/с. Данные получены в ходе внутреннего тестирования; быстродействие может быть ниже в зависимости от используемого устройства. 1 МБ = 1 000 000 байт.
- 1 ГБ = 1 000 000 000 байт. Фактически пользователю доступен меньший объем памяти.