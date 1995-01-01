Наша самая производительная на сегодняшний день карта памяти SD™ UHS-I обеспечивает быстродействие, которое расширит ваши творческие возможности. Скорость съемки до 90 МБ/с6 и возможность записи с классом скорости UHS 3 (U3)2 гарантируют, что вы можете записывать потрясающие видео в высоком разрешении 4K UHD без потери качества1. После съемки можно продолжать работу в том же высоком темпе: карта памяти обеспечивает скорость передачи данных до 100 МБ/с6, что помогает быстрее перейти к последующей обработке материалов. Кроме того, эта карта памяти выдерживает падения, воздействие воды, разные погодные и другие совсем не идеальные условия, поэтому вы можете быть уверены в том, что карту всегда можно взять с собой, где бы вам ни пришлось работать.

Скорость съемки до 90 МБ/с

Благодаря скорости съемки до 90 МБ/с6 карта идеально подходит для случаев, когда вам необходимо снять все происходящее и не упустить ни одной детали.

Идеально для съемки видео 4K UHD

Иногда скорость — именно то, чего не хватает. Карта SanDisk Extreme PRO® SD™ UHS-I обеспечивает быстродействие, которое позволяет снимать впечатляющие видео 4K UHD1 без помех. Потрясающие кадры в режиме серийной последовательной фотосъемки

Карта памяти SanDisk Extreme PRO® SD™ UHS-I со скоростным классом UHS 3 (U3) и скоростным классом видео 30 (V30)2 дает возможность снимать в режиме серийной последовательной фотосъемки, не упуская ни одной детали. Прочность, которой можно доверять

Карты SanDisk Extreme PRO® SD™ UHS-I с блеском выдержали испытания на пригодность для работы в самых суровых условиях3: они термостойкие, водонепроницаемые, ударопрочные и устойчивые к воздействию рентгеновских лучей. Восстановление случайно удаленных изображений

При покупке предлагается лицензия на 2 года на программное обеспечение RescuePRO® Deluxe4, позволяющее восстанавливать изображения, которые вы случайно удалили. Емкость: 32 ГБ

Совместимость: с устройствами, поддерживающими SDXC или SDXC UHS-I.

Габариты (Д х Ш х В): 2.17 x 23.91 x 31.92 мм

Скорость последовательного чтения: до 100 МБ/с

Скорость последовательной записи: до 90 МБ/с