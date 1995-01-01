Скорость и емкость, на которые можно рассчитывать

Снимайте реалистичное видео в формате 4K UHD3 и фиксируйте неуловимые мгновения в замедленной съемке формата Full HD3 с помощью карты SANDISK Extreme PRO SD UHS-I, предназначенной для профессионалов и талантливых создателей контента. Благодаря скорости чтения до 100 МБ/с2 и скорости записи до 90 МБ/с2 вы можете быстро снимать, передавать и создавать резервные копии фотографий. Кроме того, с помощью приложения SANDISK для настольных систем вы можете легко создавать резервные копии, систематизировать и передавать свои фотографии и видео7. Карты SANDISK Extreme PRO SD UHS-I, разработанные, изготовленные и протестированные с учетом требований длительной эксплуатации, надежно защитят ваши драгоценные снимки.

Снимайте масштабные картины в формате 4K UHD

Записывайте потрясающие видео в формате 4K UHD3, снимайте видео в замедленном режиме, ведите серийную съемку, а также оцените четкие фотографии высокого разрешения и видео, соответствующее классам скорости U3 и V304. Снимайте с безупречной точностью кадр за кадром в режиме серийной съемки и фиксируйте неуловимые моменты в формате замедленной съемки Full HD3, раскрывая свой творческий потенциал.

Бросьте вызов обстоятельствам — и стихии.

Карты памяти SANDISK SD разработаны с учетом работы в экстремальных условиях и отличаются невероятной долговечностью несмотря на неаккуратное обращение и интенсивную эксплуатацию. Они термостойки, влагостойки, водонепроницаемы, ударопрочны, износостойки, устойчивы к падениям, рентгеновскому излучению и воздействию магнитных полей6.

Приложение SANDISK для удобства управления контентом

С помощью приложения SANDISK для настольных устройств можно легко создавать резервные копии, упорядочивать и передавать фотографии и видео7. Независимо от того, используете ли вы слот для SD-карты или кардридер, приложение значительно упростит централизованное управление контентом.

Рассчитаны на длительный срок службы

Карты SANDISK, защищенные ограниченной пожизненной гарантией8, отличаются невероятно длительным сроком эксплуатации. Наше собственное производство флэш-памяти NAND и запатентованные технологии управления флэш-памятью5 обеспечивают высокую стабильность, а тщательное тестирование помогает гарантировать безупречную работу с совместимыми устройствами.