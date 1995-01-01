Карта памяти SanDisk SDHC 32GB Extreme Pro V30 100/90 МБ/с
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Характеристики
Описание
Скорость и емкость, на которые можно рассчитывать
Снимайте реалистичное видео в формате 4K UHD3 и фиксируйте неуловимые мгновения в замедленной съемке формата Full HD3 с помощью карты SANDISK Extreme PRO SD UHS-I, предназначенной для профессионалов и талантливых создателей контента. Благодаря скорости чтения до 100 МБ/с2 и скорости записи до 90 МБ/с2 вы можете быстро снимать, передавать и создавать резервные копии фотографий. Кроме того, с помощью приложения SANDISK для настольных систем вы можете легко создавать резервные копии, систематизировать и передавать свои фотографии и видео7. Карты SANDISK Extreme PRO SD UHS-I, разработанные, изготовленные и протестированные с учетом требований длительной эксплуатации, надежно защитят ваши драгоценные снимки.
Снимайте масштабные картины в формате 4K UHD
Записывайте потрясающие видео в формате 4K UHD3, снимайте видео в замедленном режиме, ведите серийную съемку, а также оцените четкие фотографии высокого разрешения и видео, соответствующее классам скорости U3 и V304. Снимайте с безупречной точностью кадр за кадром в режиме серийной съемки и фиксируйте неуловимые моменты в формате замедленной съемки Full HD3, раскрывая свой творческий потенциал.
Бросьте вызов обстоятельствам — и стихии.
Карты памяти SANDISK SD разработаны с учетом работы в экстремальных условиях и отличаются невероятной долговечностью несмотря на неаккуратное обращение и интенсивную эксплуатацию. Они термостойки, влагостойки, водонепроницаемы, ударопрочны, износостойки, устойчивы к падениям, рентгеновскому излучению и воздействию магнитных полей6.
Приложение SANDISK для удобства управления контентом
С помощью приложения SANDISK для настольных устройств можно легко создавать резервные копии, упорядочивать и передавать фотографии и видео7. Независимо от того, используете ли вы слот для SD-карты или кардридер, приложение значительно упростит централизованное управление контентом.
Рассчитаны на длительный срок службы
Карты SANDISK, защищенные ограниченной пожизненной гарантией8, отличаются невероятно длительным сроком эксплуатации. Наше собственное производство флэш-памяти NAND и запатентованные технологии управления флэш-памятью5 обеспечивают высокую стабильность, а тщательное тестирование помогает гарантировать безупречную работу с совместимыми устройствами.
- Форм-фактор: SD
- Емкость: 32 ГБ1
- Интерфейс: UHS-I
- Совместимость: SDHC, SDXC
- Скорость чтения: до 100 МБ/с
- Скорость записи: до 90 МБ/с
- Габариты (Д х Ш х В): 31.75 х 23.88 х 2.03 мм
- Вес: 1.67 г
Примечания
- 1 ГБ = 1 000 000 000 байт. 1 ТБ =1 000 000 000 000 байт. Фактически пользователю доступен меньший объем памяти.
- [32 ГБ] Скорость чтения до 100 МБ/с. Скорость записи до 90 МБ/с. Данные получены в ходе внутреннего тестирования; быстродействие может быть ниже в зависимости от интерфейса устройства, условий эксплуатации и других факторов. 1 МБ = 1 000 000 байт.
[64 ГБ] Скорость чтения до 200 МБ/с. При разработке использовалась собственная технология, позволяющая добиться скорости выше 104 МБ/с по стандарту UHS-I, поэтому возможности совместимых устройств должны соответствовать таким скоростям. Скорость записи до 90 МБ/с. Данные получены в ходе внутреннего тестирования; быстродействие может быть ниже в зависимости от интерфейса устройства, условий эксплуатации и других факторов. 1 МБ = 1 000 000 байт.
[128 ГБ] Скорость чтения до 250 МБ/с. При разработке использовалась собственная технология, позволяющая добиться скорости выше 104 МБ/с по стандарту UHS-I, поэтому возможности совместимых устройств должны соответствовать таким скоростям. Скорость записи до 120 МБ/с. Данные получены в ходе внутреннего тестирования; быстродействие может быть ниже в зависимости от интерфейса устройства, условий эксплуатации и других факторов. 1 МБ = 1 000 000 байт.
[256 ГБ–1 ТБ] Скорость чтения до 250 МБ/с. Разработано с использованием собственной технологии, предполагающей превышение скорости 104 МБ/с по стандарту UHS-I, поэтому используемые совместимые устройства должны поддерживать такие скорости. Скорость записи до 170 МБ/с. Данные получены в ходе внутреннего тестирования; быстродействие может быть ниже в зависимости от интерфейса устройства, условий эксплуатации и других факторов. 1 МБ = 1 000 000 байт.
[2 ТБ] Скорость чтения до 250 МБ/с. При разработке использовалась собственная технология, позволяющая добиться скорости выше 104 МБ/с по стандарту UHS-I, поэтому возможности совместимых устройств должны соответствовать таким скоростям. Скорость записи до 150 МБ/с. Данные получены в ходе внутреннего тестирования; быстродействие может быть ниже в зависимости от интерфейса устройства, условий эксплуатации и других факторов. 1 МБ = 1 000 000 байт.
- Поддержка разрешений Full HD (1920 x 1080) и 4K UHD (3840 x 2160) зависит от используемого устройства, свойств файлов и других факторов. См. www.sandisk.com/HD.
- Класс скорости видео UHS 30 (V30) соответствует непрерывной скорости видеозаписи 30 МБ/с, а класс скорости видео UHS 3 обозначает производительность, необходимую для записи видео в режиме реального времени на устройства, поддерживающие стандарт скорости UHS. См. www.sdcard.org/consumers/speed.
- SANDISK — см. информационный бюллетень Western Digital «Flash 101 и управление флэш-памятью». Подробный обзор флэш-памяти и управления флэш-памятью (август 2018 г.): https://documents.sandisk.com/content/dam/asset-library/en_us/assets/public/western-digital/collateral/white-paper/white-paper-sandisk-flash101-management.pdf
- Только карта памяти. Дополнительные сведения и информацию по ограничениям можно найти на упаковке и на странице www.sandisk.com/proof.
- Требуются установка и загрузка. См. www.sandisk.com/sandisk-app.
- 30-летняя гарантия в Германии, Канаде и других регионах, где не признается гарантия на весь срок службы. См. www.sandisk.com/wug
- Приблизительные значения: фактические результаты зависят от размера файлов, разрешения, степени сжатия, скорости цифрового потока, содержимого, хост-устройства, предварительно загруженных файлов и других факторов.
- Технология SANDISK QuickFlow используется в моделях емкостью 64 ГБ, 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ.