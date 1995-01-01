Описание

Бумажный фон из высококачественной матовой бесшовной бумаги. Отлично подходит для портретной и предметной съемки, съемки для онлайн-каталогов, видеографии и так далее. Также может использоваться для крафта из бумаги, дизайнерских проектов. Бумага бескислотная, pH нейтральная, не содержит лигнин, на 100% подходит для переработки.

Бумажные фоны популярны у многих студийных фотографов по нескольким причинам. Во-первых, они обладают идеально ровной, гладкой текстурой, не содержащей никаких отвлекающих деталей и не создающей нежелательные блики. Во-вторых, бумажные фоны выпускаются в огромном многообразии цветов и оттенков, что позволяет найти особое настроение для каждого кадра. К минусам можно отнести то, что они могут порваться или испачкаться, но большой запас по длине позволяет просто отрезать поврежденный кусок и продолжать съемку.

Поставляется в виде рулона на картонной тубе, внутренний диаметр тубы 5.4 см.

Плотность бумаги: 145 г/м 2

Размеры: 2.72 х 11 м

Вес (с упаковкой): 5.9 кг

Savage – один из мировых лидеров по производству высококачественных фонов и другой бумажной продукции. Бренд существует с 1937 года.